EN POZUELO DE ALARCÓN
Así es el nuevo edificio universitario de Madrid que parece Hogwarts, el castillo de Harry Potter
El Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) inauguró su nuevo campus universitario en Pozuelo de Alarcón, un edificio que destaca por su diseño inspirado en el castillo de Hogwarts, con la presencia del rey Felipe VI
Este miércoles se ha inaugurado el campus universitario del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), con la presencia del rey Felipe VI. Este centro, emplazado desde 2024 en el vecino distrito de Moncloa-Aravaca, inició su andadura en 1989 como escuela de negocios y puso en marcha el primer Máster en Bolsa y Mercados Financieros que se impartió en España. Ubicado en Pozuelo de Alarcón, el consistorio mantiene un convenio de colaboración con el IEB desde 2023 para un programa de becas de estudio y excelencia para empadronados en la ciudad, que ambas instituciones acaban de renovar recientemente.
Se trata de un nuevo edificio universitario que ha llamado la atención de los madrileños por su diseño que recuerda al famoso castillo de Hogwarts, de las películas de Harry Potter. La construcción combina modernidad con elementos arquitectónicos que evocan torres, ventanales góticos y fachadas de estilo clásico, creando un entorno académico único en la región.
Con más de 10.000 metros cuadrados, el Instituto de Estudios Bursátiles tiene 31 aulas, salas de profesores, despachos, vestíbulos, sala de tesorería, aula magna, gimnasio, vestuarios y una biblioteca.
Se trata de una institución académica que inició su actividad en 1989 como escuela de negocios pionera en la formación especializada en Bolsa y mercados financieros en España y en el ámbito hispanohablante. Este centro educativo imparte los grados en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, además de programas de posgrado en materias jurídicas y financieras.
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