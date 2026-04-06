Sube el paro en Pozuelo de Alarcón, pero es el mejor mes de marzo desde el año 2009

El desempleo registrado en marzo en Pozuelo de Alarcón se sitúa en 1.954 personas, lo que supone un ligero incremento respecto al mes de febrero, cuando en las listas del paro había apuntadas 1.927 vecinos. En términos mensuales, el aumento es de 27 personas, lo que confirma la leve tendencia al alza. Por sexos, el desempleo continúa afectando en mayor medida a las mujeres, que suman 1.099 paradas frente a 855 hombres. En comparación con el mes anterior, el paro femeino crece en 23 personas (1.076), mientras que el masculino apenas aumenta en cuatro (851).

De acuerdo a los datos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, el paro en Pozuelo de Alarcón varía mucho por grupos de edad. Entre los menores de 25 años, el paro sube ligeramente, pasando de 49 a 51 personas. En el tramo de 25 a 44 años se produce un leve descenso, de 260 a 256 desemplados, mientras que en los mayores de 45 años el paro aumenta, pasando de 542 a 548, lo que apunta a una cierta estabilidad, con pequeñas variaciones en determinadas franjas de edad.

Por sectores económicos, el paro sigue concentrándose principalmente en el sector servicios, que alcanza los 1.715 desempleados en marzo, frente a los 1.664 de febrero, lo que supone un incremento de 51 personas. En la industria, el paro aumenta ligeramente, de 90 a 98 personas, mientras que en la construcción desciende de 102 a 83, mostrando una evolución positiva en este ámbito. Por su parte, la agricultura se mantiene en cifras muy bajas, con tres personas desempleadas en ambos meses. El colectivo sin empleo anterior desciende de 68 a 55 personas.

Archivo - Una persona pasa frente a la fachada de una Oficina del SEPE, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Si se amplía la mirada y se compara con marzo de 2009, en plena crisis económica, la mejora es muy significativa. En aquel momento, el paro en Pozuelo de Alarcón alcanzaba las 3.313 personas, lo que supone que actualmente hay 1.359 desempleados menos. Esta reducción refleja la recuperación del mercado laboral a lo largo de los últimos años, alejándose de los niveles más críticos de la recesión.

También sube el paro en la Comunidad de Madrid

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Con la subida de marzo, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en marzo la mayoría de veces en la región (14 veces) mientras que ha bajado en 12 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.