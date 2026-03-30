Así es la impresionante casa de Nagore Robles a 10 minutos de Pozuelo: un millón de euros, piscina y vecinos famosos

Nagore Robles se ha convertido en la última concursante estrella de la nueva edición de 'Supervivientes'. Después del abandono de algunos de los concursantes que ya estaban en Honduras, el relevo ha sido la conocida colaboradora, un fichaje esperado durante años. Para viajar a la isla más famosa de la televisión, tendrá que dejar atrás su espectacular casa en una urbanización de lujo, muy cerca de Pozuelo de Alarcón y con otros personajes famosos de vecinos.

Así es la exclusiva urbanización en la que vive Nagore Robles, muy cerca de Pozuelo de Alarcón

Hace un año, Nagore Robles compró su vivienda en la urbanización Los Satélites, en Majadahonda. A solo 10 minutos en coche de Pozuelo de Alarcón, esta exclusiva zona de lujo destaca por sus espectaculares chalets, con grandes jardines y modernas instalaciones.

En el caso de la colaboradora de televisión, adquirió una propiedad valorada en 1.200.000 euros. Se trata de una vivienda que la nueva concursante de 'Supervivientes' compró tras vender su piso en el centro de Madrid, donde residía con Sandra Barneda. Cuenta con 363 metros cuadrados construidos, que se distribuyen en tres plantas.

Uno de los grandes atractivos de esta urbanización de Los Satélites, a solo 10 minutos de Pozuelo de Alarcón, es su extenso jardín, con piscina privada, dos plazas de garaje y mucha luz. El interior está decorado en colores claros que combina con madera, con un salón que está al lado de la cocina con una península. En total, son cinco habitaciones, cinco baños, con un dormitorio principal en suite mirando hacia la calle y un gran vestidor.

Por si fuera poco, cuenta con una zona de lavandería y un baño principal con plato de ducha. La vivienda próxima a Pozuelo de Alarcón cuenta con un sistema de domótica lo que lo hace una vivienda inteligente y con una instalación fotovoltaica.

La casa de Nagore Robles llama la atención desde el primer momento, con una fachada en piedra natural. Este es un sistema de aislamiento de última generación y un revestimiento de gres porcelánico. Los materiales de toda la obra son llamativos y elegidos con mucho gusto, como las escaleras de madera con barandilla de vidrio, además de una puerta de grandes dimensiones.

Esta vivienda moderna de Majadahonda, con la fachada blanca, grandes ventanales y un jardín inmenso, se separa del exterior con una valla negra. Dentro del jardín vemos una zona con arena, ideal para que jueguen las mascotas, a los laterales se aprecian algunos árboles, como un limonero, un arce japonés y un olivo centenario. Con un camino de piedras, hace más sencillo llegar pasar por el césped perfectamente cuidado para entrar al interior.

Lo cierto es que el jardín está preparado para pasar el rato en la máxima comodidad con los seres queridos, destaca su suelo de piedra impecable, elegante, con una zona de estar muy amplia. Es ideal para todo el año, gracias a la pérgola moderna con techo abatible y toldos extraíbles, así resisten a la lluvia. En él nos encontramos un conjunto de sofás de madera, con una mesita a tono y cojines, un extra de comodidad.

En esta exclusiva urbanización cercana a Pozuelo de Alarcón, no solo reside Nagore Robles. Algunos de sus vecinos famosos son el periodista Juanma Castaño o la también influencer Violeta Mangriñán. Esta última ha compartido en varias ocasiones en sus redes sociales los momentos que comparten como vecinas.