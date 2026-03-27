Pozuelo de Alarcón sufrirá cortes y desvíos de tráfico durante la Semana Santa: varios puntos afectados

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha comunicado que entre este viernes y el miércoles, 1 de abril, aprovechando los días no lectivos de Semana Santa, habrá algunos cortes y desvíos de tráfico por trabajos de asfaltado y mejora de pasos de peatones en varios puntos de la ciudad.

Varios puntos de Pozuelo afectados

Así, el lunes 30 de marzo no se podrá circular por la calle Chinchón, por lo que los autobuses que habitualmente se detienen en la parada de esta vía deberán desviarse por la de Cirilo Palomo. Este mismo día, en la calle Valencia se invertirá el sentido de circulación y sólo podrán acceder los residentes.

Está previsto que el martes ya se restablezca la normalidad en estas calles y se corte la circulación por Cirilo Palomo, entre las calles Virgen de Fátima y Chinchón, por lo que los autobuses se desviarán por esta última.

Cortes y desvíos en Pozuelo durante Semana Santa por trabajos de asfalto / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Por otra parte, este viernes también habrá cortes de tráfico en la Avenida de la Carrera, desde la rotonda de la calle Diego de Velázquez hasta la intersección con la de Murillo, donde también se asfaltará el pavimento.

Al finalizar la jornada, se abrirá de nuevo el tráfico para que se pueda circular durante el fin de semana, aunque no se podrá girar en la intersección con la calle Murillo. Este tramo volverá a cerrar el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril para continuar con los trabajos. Toda la información sobre estas incidencias se puede consultar en la web del Ayuntamiento.

Actividades especiales por Semana Santa en el CUBO Espacio Joven

Por otra parte, el Consistorio también confirmó el pasado miércoles una programación oficial en el CUBO Espacio Joven con motivo de la Semana Santa. Estas actividades están pensadas para facilitar a los jóvenes, de entre 12 y 17 años, un tiempo de ocio en estos días de vacaciones escolares.

Para ello, el centro ampliará su horario para cumplir con esta programación. Tendrá un horario de apertura por las mañanas, de 9:00 a 14:00 horas, que continuará por la tarde, de 16:00 a 20:30 horas. Las actividades son gratuitas y de entrada libre, aunque es necesario estar dado de alta en la Concejalía de Juventud.

Programación completa

Las actividades comienzan este viernes con talleres de slime y juegos deportivos de puntería, basket 3x3, lienzo colectivo y acertijos. Las propuestas para la tarde del sábado 28 (no habrá actividades en horario de mañana) giran en torno a talleres de pulseras y sesiones de relajación con Charla & Chill.

La programación continuará el lunes 30 con pintura sin pinceles, juegos de retos, talleres de semillas y álbumes de fotos creativos. Para el martes está programado pintar macetas recicladas, manualidades al aire libre y juegos de cartas. También habrá actividades de puntería, huertos en miniatura y talleres de tarjetas troqueladas.

Esta semana especial seguirá el 1 de abril con juegos de mesa y de balón al aire libre, y concluirá el día 6 con talleres de arte primaveral, moldeado con FIMO y videojuegos, así como juegos de mesa y creación de colgantes con arcilla, entre otros.