Avance significativo en el estudio de trastornos como la esquizofrenia o el autismo gracias a una técnica española

Hasta el día de hoy era casi imposible averiguar qué pasaba en el cerebro de una persona que sufría trastornos como la esquizofrenia o el autismo. Algo, que a primera vista, puede parecer inusual, era así. No existían técnicas ni mecanismos que permitiesen avanzar en el estudio del cerebro humano con respecto a estas situaciones.

Sin embargo, eso ha cambiado. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado una técnica sencilla, económica y replicable que permite aislar y estudiar directamente las neuronas implicadas en estos trastornos.

El protocolo se centra en las interneuronas GABAérgicas, células esenciales para mantener el equilibrio entre la actividad excitatoria e inhibitoria del cerebro. Su mal funcionamiento se ha relacionado históricamente con la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y los trastornos del espectro autista.

Una técnica revolucionaria en cuyo desarrollo ha participado la Universidad Francisco de Vitoria

La nueva técnica permite obtener estas neuronas a partir de pequeñas muestras de tejido cerebral humano post mortem, sin necesidad de equipamiento sofisticado. El estudio abre la puerta a estudiar, por primera vez de forma directa y accesible, cómo factores como el entorno, el estrés o las experiencias de vida modifican estas células clave.

Publicado en la revista Methods and Protocols, fue realizado por investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), el Laboratorio de Investigaciones Biológicas Profesor Giacomo Rizzolatti, la Universidad Alfonso X el Sabio y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, a través del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria.

Infografía sobre la nueva técnica de aislamiento de interneuronas post mortem / Universidad Francisco de Vitoria

"Queríamos romper una barrera técnica que llevaba dificultando el estudio directo de estas neuronas en humanos", explicó Raúl Alelú-Paz, investigador de la UFV y del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Y vaya si lo han conseguido. "El objetivo era que cualquier grupo de investigación, incluso con presupuestos modestos, pudiera aplicar esta metodología", añadió.

Permitirá estudiar como el ambiente afecta al cerebro

Las interneuronas GABAérgicas, muestras de estudio en el proyecto, podrían compararse con las directoras de orquesta del cerebro. Cuando estas directoras fallan, el resultado puede ser un caos neuronal: demasiada actividad en algunas zonas, silencio en otras. Se cree que este desequilibrio está detrás de muchos trastornos psiquiátricos.

El reto, mayúsculo, era aislar estas células en tejido cerebral humano. Hasta ahora la mayoría de estudios recurrían a modelos animales o a células de otros tejidos, como sangre o saliva, que no reflejan fielmente lo que ocurre en el cerebro. A partir de hoy, ya se podrán hacer estudios más fiables.

Imagen de archivo. Representación neuronas / iStock

Sin duda, uno de los principales valores de esta técnica es que permite estudiar modificaciones epigenéticas. Es decir, como el entorno (estrés, nutrición o a vida misma) puede reprogramar silenciosamente el funcionamiento cerebral. Los resultados mostraron que el ADN extraído de estas interneuronas permitía identificar de forma clara esas modificaciones químicas asociadas al entorno.

"Gracias a esta técnica, ahora podemos ver cómo la experiencia vital deja marcas químicas en las neuronas implicadas en la enfermedad. Hasta ahora eso solo podíamos inferirlo a partir de modelos animales o tejidos periféricos", destacó el equipo de investigación.

Una herramienta al servicio de la ciencia y el ser humano

Más allá de su valor técnico, el estudio destaca por su enfoque de ciencia abierta. Todo el protocolo ha sido publicado al detalle, y los investigadores han hecho explícita su voluntad de que sea adoptado, mejorado y replicado por otros equipos.

En resumen, este avance técnico ofrece una herramienta nueva, y al alcance de muchos, para explorar los misterios de la mente humana desde un lugar más cercano: las propias neuronas implicadas en la enfermedad.

Con esta novedad, los científicos ya no tendrán que conformarse con mirar desde lejos. Y eso podrá acercarlos un poco más a entender, y quizá algún día tratar mejor, el sufrimiento que tantas personas enfrentan en silencio.