Entramos en la casa que Marta López vende en Pozuelo: 6 dormitorios, 5 baños... y valorada en 1,3 millones de euros

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en Pozuelo de Alarcón se sitúa en 4.926 euros por metro cuadrado en febrero de 2026. Esto supone un incremento del 0,4 % respecto a enero, un 2 % frente a noviembre de 2025 y un notable 18,3 % en comparación con febrero del año pasado.

No solo es una de las zonas más exclusivas de la Comunidad de Madrid, sino también una de las de mayor renta per cápita: en Pozuelo de Alarcón, los ingresos medios alcanzan los 88.011 euros, una cifra que contrasta con la de Benamargosa, la localidad con la renta más baja del país, donde los ingresos se sitúan más de 12.000 euros por debajo de la media nacional, fijada en 25.918 euros.

En este contexto, y a poco más de 10 kilómetros de la capital, se encuentra la vivienda que ha puesto a la venta Marta López, conocida colaboradora de televisión que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano en el año 2001.

Según desveló la revista Lecturas, se trata de un chalet unifamiliar de 300 metros cuadrados, valorado en 1,3 millones de euros. La propiedad cuenta con seis habitaciones, cinco baños, un amplio salón y comedor, además de jardín y piscina.

El blanco es el color predominante en toda la vivienda, como se puede comprobar en las fotografías que ella ha compartido en su cuenta de Instagram. Con suelos de parquet y una estética luminosa y cuidada. En esta casa destacan los grandes ventanales con estores en tonos claros, que aportan una gran entrada de luz natural y refuerzan la sensación de amplitud en todas las estancias.

Los negocios de Marta López fuera de la televisión

Aunque parezca lo contrario, la mayoría de los ingresos de Marta López no provienen de sus colaboraciones en programas de Telecinco ni de la participación en realities. Su gran negocio es una empresa de catering, 'El Búho', que se fundó en 1990, y en el que participa como socia desde el año 2017. Está especializado en todo tipo de eventos, pero con especial atención al sector televisivo, y en el que la cacereña -nació en Zamora, pero pasó gran parte de su infancia en Navalmoral de la Mata- tiene mucho que ver. De hecho, fue el catering de las Campanadas de Mediaset en 2018, presentadas por Lara Álvarez y Jesús Calleja.

Este pasado verano, Marta López también abrió un chiringuito en Punta Umbría (Huelva) donde ha pasado muchos veranos en su infancia. Y en Pozuelo de Alarcón regente Le Club Somosaguas, un local de copas frecuente por rostros conocidos de la pequeña pantalla.