La casa de 'Hannah Montana' tiene un "clon" en Pozuelo de Alarcón: 7 baños, piscina privada y está a la venta

Hannah Montana ha regresado con más fuerza que nunca para celebrar su veinte aniversario. Con un emocionante especial en el que recorre los momentos más importantes de la serie, Miley Cyrus ha celebrado esta fecha tan señalada con la que las redes sociales se han llenado de nostalgia. Uno de los elementos que se recuerdan con más cariño de las primeras temporadas es la espectacular casa de la protagonista en Malibú, muy similar a algunas de las impresionantes viviendas que se ofertan en la actualidad en Pozuelo de Alarcón.

La casa de Pozuelo de Alarcón perfecta para los seguidores de Hannah Montana

Gran parte de la trama de Hannah Montana sucedía en la casa de la familia Stewart. Se trataba de una vivienda de dos plantas, en tonos blancos y que destacaba por sus grandes ventanales, llamando la atención de todos sus seguidores. En Pozuelo de Alarcón, es habitual encontrar hogares tan espectaculares como los de la protagonista de la serie, pero en este momento está a la venta uno que cumple con todos los requisitos.

En el portal de Idealista, vemos una impresionante casa de lujo en la que todo el protagonismo recae en sus grandes ventanales, como en la de Miley Stewart. En las mismas tonalidades blancas con tejado gris pizarra que la que sale en la serie, tiene 841 m2 que se distribuyen en siete habitaciones y siete baños.

La vivienda que se oferta en Pozuelo de Alarcón muy similar a la de Hannah Montana / Idealista

Al igual que la de Hannah Montana, en el exterior cuenta con un porche, la diferencia es que en la vivienda de Pozuelo de Alarcón está acristalado para que se pueda utilizar sin importar la época del año en la que estemos. La de la serie conectaba con las playas de California, para disfrutar de una tarde sobre la arena, pero en el caso de la madrileña puede salir a una impresionante piscina con la que no echarás en falta las aguas de Estados Unidos. Eso sí, es un jardín con mucho verde y palmeras que podrían estar sacadas de cualquiera de las cuatro temporadas.

En los capítulos de Hannah Montana, todo el protagonismo de la casa estaba en su salón, un espacio abierto y amplio, con grandes sofás y decoración en tonos alegres a la par que juveniles. En el caso de la de Pozuelo, aunque los colores se mantengan claros y neutros, también puede presumir de tener una estancia amplia y bien decorada.

La cocina en la serie estaba abierta y conectada con el salón, con un diseño limpio y muy moderno para aquella época, el 2026. Ahora, este tipo de estancias han evolucionado mucho y la que se oferta en Somosaguas cuenta con dos. Por un lado, está la cocina principal, un espacio de alta funcionalidad y diseño profesional, equipada con horno de carbón, campana extractora industrial y amplias zonas de almacenaje, la segunda está en la planta inferior da servicio en grandes recepciones y eventos.

Las habitaciones son de las mejores partes de la que está a la venta en Pozuelo de Alarcón, muy grandes y cómodas, listas para que los nuevos inquilinos las decoren a su gusto y con camas idénticas a la de Hannah. Aunque estos dormitorios no cuentan con un armario secreto lleno de las prendas más exclusivas de una cantante, sí que están conectados con preciosos cuartos de baño perfectos para relajarse.

El precio de esta vivienda es de 5.900.000 euros.