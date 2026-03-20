PRESENTADOS AYER
Refuerzo en la seguridad de Pozuelo de Alarcón: ocho nuevos vehículos para la Policía Municipal, SEAPA y Protección Civil
Las nuevas adquisiciones suponen un avance en la modernización del parque móvil y en la eficiencia operativa de las distintas unidades
Pozuelo de Alarcón ha adquirido ocho nuevos vehículos para la Policía Municipal, el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de la ciudad (SEAPA) y Protección Civil. En concreto, se han adquirido cuatro motocicletas y un furgón de atestados para la policía y dos motocicletas y un vehículo de intervención rápida destinados al SEAPA-Protección Civil.
La alcaldesa, Paloma Tejero, que también está al frente de la Concejalía de Seguridad, fue la encargada de presentar estos nuevos equipos en un acto al que también asistió el comisario jefe de la Policía Municipal, Lorenzo Antolínez y el coordinador de SEAPA, Juan Antonio González, entre otros agentes.
Los nuevos vehículos suponen un avance en la modernización del parque móvil y en la eficiencia operativa de las distintas unidades.
Seguridad actualizada con tecnología punta
Las cuatro motocicletas incorporan la última tecnología en señalización luminosa y acústica, lo que aumenta la visibilidad y la seguridad durante las intervenciones. Asimismo, los nuevos vehículos ofrecen mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental y cuentan con un diseño ergonómico.
En el caso de las dos motocicletas destinadas al SEAPA-Protección Civil, ambas están equipadas con un desfibrilador semiautomático, equipo de oxigenoterapia y maletín sanitario de primera intervención.
La Policía Municipal contará también con un nuevo furgón de atestados, destinado tanto a controles preventivos en materia de seguridad vial como a mejorar la labor de investigación de accidentes. El nuevo vehículo cuenta con equipamiento tecnológico actualizado, sistemas avanzados de señalización, herramientas para realizar pruebas de alcohol y drogas, equipos informáticos, herramientas de medición y material técnico de atestados.
Vehículo de Intervención Rápida para el SEAPA y Protección Civil
Por último, y también destinado al SEAPA y a Protección Civil, se ha adquirido un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) que mejorará la capacidad de respuesta sanitaria en emergencias, a la vez que disminuirá el tiempo de atención.
Este nuevo VIR cuenta con un equipamiento sanitario avanzado que permitirá una asistencia inmediata y eficaz en situaciones de emergencias. Entre los elementos incluidos destacan un monitor-desfibrilador para realizar electrocardiogramas y un equipo completo de oxigenoterapia, así como material sanitario de soporte vital básico.
Aumento del número de agentes en Pozuelo de Alarcón
Estos vehículos forman parte del plan de modernización de los equipos que el Gobierno local está llevando a cabo para la Policía Municipal, como es la unidad de drones y la instalación de las primeras cámaras del proyecto de vigilancia y seguridad, entre otros.
Asimismo, estas mejoras se completan también con la incorporación de 15 agentes el pasado verano y otros 14 en los próximos meses. Tras la presentación, realizada en el exterior del edificio de la Policía Municipal, la alcaldesa insistió en que "la seguridad es uno de nuestros mayores compromisos con nuestros vecinos".
"Los datos demuestran que nuestra estrategia funciona, porque Pozuelo sigue siendo la ciudad más segura según el Ministerio del Interior y queremos seguir ocupando ese puesto", recordó Paloma Tejero.
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