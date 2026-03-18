Atención si vas a coger el Cercanías hoy: retrasos en los trenes entre Pozuelo y El Barrial por una incidencia

Miércoles de incidencias en Cercanías Madrid. Los trenes que circulan entre Pozuelo y El Barrial están sufriendo retrasos y detenciones debido a una incidencia en la infraestructura, según han informado fuentes oficiales de Renfe.

La compañía ferroviaria ha comunicado que, como consecuencia de esta avería, algunos servicios pueden ver modificado su recorrido habitual, finalizando en Pozuelo. Posteriormente, la situación ha seguido afectando a la circulación y varios trenes han tenido que terminar su trayecto en la estación de Príncipe Pío.

Noticias relacionadas

Por el momento, los trenes continúan circulando con demoras y paradas prolongadas, mientras se trabaja en la resolución de la incidencia. Renfe recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de sus canales oficiales y prever posibles alteraciones en sus desplazamientos.