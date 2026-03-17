Casi 5.000 plazas para aparcar gratis en Pozuelo de Alarcón: este es el único requisito que tienes que cumplir

Durante el día de ayer, el aparcamiento de la estación de Cercanías de Pozuelo de Alarcón recibió la visita del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Durante la visita también estuvo presente la alcaldesa del municipio, Paloma Tejero.

Esta iniciativa tuvo lugar debido al programa Aparca+T, en el que se encuentra incluido dicho aparcamiento. Programa que, en palabras de Jorge Rodrigo, "no obliga al ciudadano a elegir entre el coche o el transporte público, sino que permite combinarlos de forma inteligente y cómoda". Eso si, solo podrán aparcar de forma gratuita los viajeros que presenten un título de transporte público.

Ampliación del programa Aparca+T: casi 5.000 plazas nuevas

Durante la visita de ayer, se anunció que la Comunidad de Madrid ampliará en 4.790 plazas de aparcamiento el programa Aparca+T. De esta manera, más usuarios se podrán ver beneficiados, al poder estacionar de manera gratuita en distintos aparcamientos disuasorios de la región.

Además, en los próximos meses se formalizará un convenio con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) para incorporar tres aparcamientos situados en la capital: Nuestra Señora del Recuerdo (699 plazas), Metropolitano (1.137) y Avenida de Portugal (416).

Esta actuación permitirá añadir otras 2.252, hasta completar las 4.790 nuevas plazas previstas dentro del programa. Estas se sumarán a las ya existentes en Ciudad Universitaria (1.144) y Colmenar Viejo (1.837), hasta alcanzar un total de 7.771 espacios disponibles en la red Aparca+T.

Pozuelo de Alarcón se incorporó al programa recientemente

Cabe recordar que, recientemente, este servicio se ha incorporado hasta en seis municipios del oeste que suman 2.538 plazas. Las Matas (203), Las Rozas (300), Pinar de las Rozas (890), Majadahonda (402) y El Barrial (449), fueron los municipios, junto a Pozuelo de Alarcón (294) que se sumaron a la red hace poco.

Jorge Rodrigo, junto a Paloma Tejero, visita en Pozuelo de Alarcón uno de los siete nuevos aparcamientos del programa Aparca+ / Comunidad de Madrid

Además, el aparcamiento de la estación de Cercanías de Pozuelo amplío su horario de parking gratuito hasta medianoche, para facilitar el aparcamiento a los usuarios que lleguen más tarde a Pozuelo, con lo que se atendió a la petición de los propios vecinos que utilizan este aparcamiento municipal inaugurado hace cuatro meses.

El consejero Rodrigo recordó durante su visita que para beneficiarse de esta propuesta gratuita deben cumplirse dos condiciones: que el estacionamiento sea de larga duración, entre 5 y 15 horas, y que durante ese periodo se realice al menos un viaje en transporte público, utilizando el abono personal o una tarjeta de transporte.

Un programa donde se destinan, aproximadamente, 800.000 euros

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) financia este proyecto y compensa a los aparcamientos por cada uso registrado. Para ello destina 800.000 euros, una cantidad que se ajusta en función de la demanda real para garantizar la sostenibilidad del sistema y su disponibilidad para los usuarios.

Durante la visita, Rodrigo anunció que la Comunidad de Madrid ya está en conversaciones con otros Ayuntamientos interesados en sumarse a esta iniciativa, como Valdemoro, Aranjuez, Parla, San Lorenzo de El Escorial y Tres Cantos.