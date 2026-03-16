La Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo) hace historia: primera universidad privada española en un programa de la Agencia Espacial Europea

Pozuelo de Alarcón está de enhorabuena. La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), referente como institución del municipio madrileño, ha sido seleccionada para formar parte del programa BEXUS de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este hito que la convierte en la primera universidad privada española en acceder a esta iniciativa de referencia en el ámbito aeroespacial. Con ello, la UFV se sitúa también como el octavo equipo español en la historia del programa y el primero de nuestro país en lograrlo desde el año 2023.

La participación de la universidad en BEXUS nace, además, en el marco de una asignatura de la Escuela Politécnica Superior, lo que refuerza el valor de un modelo formativo capaz de impulsar, desde el aula, proyectos con proyección internacional, alto nivel técnico y una clara orientación a la innovación.

La Francisco de Vitoria forma parte de la Agencia Espacial Europea

El programa REXUS/BEXUS, del que forma parte la Unviersidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón, nació fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial Alemana (DLR), la Agencia Espacial Sueca (SNSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Con él se ofrece a estudiantes universitarios europeos una plataforma experimental de primer nivel para desarrollar y validar tecnología en condiciones próximas a las de una misión espacial.

En el caso de BEXUS, los experimentos viajan a bordo de un globo estratosférico capaz de ascender hasta los 30 kilómetros de altitud, sometiendo las cargas útiles a condiciones extremas de presión y temperatura.

Formar parte de esta iniciativa supone para la Francisco de Vitoria en Pozuelo acceder a un entorno altamente competitivo, en el que los equipos deben superar rigurosas revisiones técnicas ante expertos internacionales y demostrar la viabilidad científica, tecnológica y operativa de sus desarrollos.

La UFV busca cubrir un vacío tecnológico relevante

El proyecto para el que la Universidad Francisco de Vitoria ha sido seleccionada se denomina BLESS (BEXUS HaLow Evaluation in Stratospheric Systems). Su objetivo es realizar la primera caracterización en vuelo del protocolo Wi-Fi HaLow en la estratosfera.

El fin del proyecto es analizar cómo se comportan esta tecnología durante el ascenso y evaluar la resiliencia del hardware comercial en condiciones ambientales extremas. En resumen, el experimento busca cubrir un vacío tecnológico relevante.

Alumnos de la UFV durante su exposición / Universidad Francisco de Vitoria

Aunque el Internet de las Cosas, entendido como la red de objetos físicos equipados con sensores, software y tecnologías que se conectan e intercambian datos a través de internet sin intervención humana directa, exige estándares de comunicación fiables que conecten redes terrestres y no terrestres, el protocolo Wi-Fi HaLow no cuenta aún con validación en entornos espaciales.

La misión del proyecto BLESS es aportar ese conocimiento y establecer un referente de calidad de enlace vertical con potencial aplicación futura en plataformas de gran altitud y satélites.

Talento y excelencia que proviene de Pozuelo de Alarcón

El equipo está formado por estudiantes de la UFV de distintos perfiles de ingeniería, entre ellos Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial y Sistemas de Inteligencia Artificial. Su elección como único equipo español seleccionado en esta edición refuerza el valor del talento joven universitario y la apuesta de la UFV por la excelencia tecnológica y la investigación aplicada.

En palabras de Mario Martínez, alumno de la UFV y team lead del proyecto BLESS, "que nuestra propuesta haya sido seleccionada en Europa es una gran alegría y una gran responsabilidad. Para la universidad, este logro demuestra que la exigencia académica y la confianza en el talento de los alumnos permiten alcanzar metas de primer nivel internacional y contribuir, desde el aula, a los grandes retos tecnológicos de Europa".

Próxima fase: campaña de vuelo en Suecia

Tras esta selección, el proyecto afronta ahora un calendario de revisiones y fases de validación que culminará con la campaña de vuelo prevista para octubre de 2026 en Suecia.

La participación en BEXUS representa así no solo un reconocimiento al trabajo realizado, sino también una muestra de la capacidad de la UFV para formar perfiles preparados para responder, con rigor, innovación y visión internacional, a los desafíos tecnológicos del presente y del futuro.