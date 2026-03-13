HASTA 3.000 EUROS
Reglas para reciclar correctamente en Pozuelo de Alarcón: errores comunes que generan multas
Desde el Ayuntamiento se recuerda a los vecinos las normas para reciclar correctamente y evitar sanciones, desde el tipo de residuo hasta los horarios permitidos
Separar los residuos en casa parece una tarea sencilla, pero un pequeño error puede acabar teniendo consecuencias que afecten directamente a tu bolsillo. En Pozuelo de Alarcón, el reciclaje está regulado por normas municipales que, si se desconocen o aplican de forma incorrecta, pueden derivar en sanciones evitables.
Depositar los residuos en el contenedor equivocado, sacar la basura fuera del horario permitido o dejar objetos voluminosos en la vía pública son algunos de los fallos más habituales. Ante estas prácticas, el Ayuntamiento insiste en la importancia de informarse y reciclar correctamente.
Conocer las reglas básicas y los errores más comunes no solo ayuda a cuidar el entorno, sino también a evitar sanciones que pueden afectar al bolsillo de los ciudadanos.
Uno de los municipios que más recicla de la Comunidad de Madrid
Pozuelo de Alarcón se encuentra entre los cuatro primeros municipios que más reciclan de la Comunidad de Madrid. Los últimos datos, facilitados por el Ayuntamiento, indican que se reciclan más de 19 kg por habitante. Esto es posible gracias a la preocupación por el medio ambiente que comparten ciudadanos y Gobierno.
Siguiendo esta línea, el Consistorio facilita desde su página web un 'manual de separación de residuos' para todas aquellas comunidades de propietarios de la ciudad. En él se revisan los distintos cubos y los tipos de envases, restos o residuos que deben ir en cada uno de ellos, además de otras indicaciones.
Este es un paso más que ayuda a preservar el medioambiente y que coloca a Pozuelo como uno de los mejores municipios de toda la comunidad en cuanto a este respecto. Su alcaldesa, Paloma Tejero, anima a todos a seguir en esta línea para así "cuidar el planeta para el futuro".
Reglas para reciclar correctamente en Pozuelo de Alarcón
El famoso 'manual de separación de residuos' es una herramienta más que recuerda y explica la manera en la que se recicla correctamente en los distintos cubos, contenedores, e incluso puntos limpios, recordando así su función.
- Cubo con tapa marrón: Residuos de comida y otros desperdicios orgánicos
- Cubo con tapa gris: Residuos no reciclables
- Cubo con tapa amarilla: Envases de plástico, de metal y briks
- Cubo con tapa verde: Retos vegetales de jardinería
- Contenedor verde: Envases de vidrio
- Contenedor azul: Papel y cartón
Además se indican la cantidad cubos que habrá por comunidad, las veces que se recogerán y la ubicación de los distintos puntos limpios. En este caso en Pozuelo hay tanto puntos limpios de proximidad en la vía pública, como puntos limpios fijos. De estos últimos hay dos, situados en Vereda de los Zapateros y en la calle Virgilio, 10.
También se incluyen distintos consejos a la hora de reciclar para hacer que el proceso sea más sencillo para todos como pueden ser depositar los residuos en bolsas cerradas, vaciar los envases y comprimirlos antes de depositarlos en el contenedor, o no dejar nada fuera de los contenedores.
Posibles sanciones si se incumplen estas normas
Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos de Pozuelo de Alarcón, se podrán exigir multas, cuando procedan, divididas en las siguientes cuantías:
- Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros
- Infracciones graves: multa de 751 a 1.500 euros
- Infracciones leves: multa de 10 a 750 euros
La graduación de la sanción estará determinada por si en los hechos ocurren condicionantes o circunstancias agravantes, tales como la intencionalidad o la reiteración. De nuevo, y para no volverlos a cometer, los errores que conllevan multas más habituales suelen ser sacar la basura fuera del horario permitido, dejar objetos de gran tamaño en la vía pública, o la equivocación a la hora de escoger el contenedor adecuado para cada caso.
