Pozuelo de Alarcón es el tercer municipio con más colegios entre los 100 mejores de España

La Revista Forbes ha publicado la lista de los 100 mejores colegios de España en el 2026. Un listado que se ha confeccionado teniendo en cuenta factores como idiomas, las extraescolares o la incorporación de asignaturas actuales, como IA o Emprendimiento. Pozuelo de Alarcón es uno de los municipios que más aparece en la lista, con cuatro colegios en total.

Pozuelo de Alarcón es el tercer municipio que más aparece en la lista, solo detrás de Madrid y Barcelona. En total, son cuatro los centros educativos de la localidad que aparecen en el listado de Forbes, frente a los 15 de la capital y los cinco de la ciudad condal, demostrando que la educación es uno de los pesos pesados para los vecinos de la zona.

Estos son los colegios de Pozuelo de Alarcón que aparecen entre los 100 mejores de España

La Revista Forbes ha destacado en su listado cuatro centros educativos de Pozuelo de Alarcón por diversos motivos. Esos centros son Everest Scohool Monteclaro, Kensington School, Retamar y el Colegio Británico.

La relación entre los mejores colegios de España y el número de habitantes es muy positiva. Madrid es la que cuenta con más centros en esta lista, con 15 en total y la segunda es Barcelona, con cinco. La ciudad condal (1,7 millones de habitantes) solo saca uno de ventaja a Pozuelo (89.000 habitantes), pero la diferencia de habitantes es muy diferente entre ellas, lo que deja un balance muy bueno para el municipio madrileño.

El Everest Scohool Monteclaro ofrece una formación que combina exigencia académica, educación en virtudes e inteligencia emocional. Con más de cuatro décadas de trayectoria bilingüe, destaca por llevar un acompañamiento muy personalizado, combinado con asignaturas como Oratoria y Retórica, Tecnología Industrial, Cultura Científica, Psicología, Historia del Arte, Fundamentos de Administración y Gestión o Dibujo Técnico y Diseño. Entre las iniciativas singulares de este colegio privado están los viajes formativos a Roma, el Camino de Santiago o Polonia, sus ocho laboratorios, aulas de tecnología con impresoras 3D, cinco aulas de música, salas específicas para ballet y flamenco y un polideportivo cubierto recientemente renovado.

Colegio Retamar / Colegio Retamar

En el caso de Kensington School, este colegio privado de Pozuelo de Alarcón imparte el currículo británico desde los 12 meses hasta Year 9 y, a partir de 3º de ESO, permite optar por el Bachillerato Nacional o continuar con IGCSE. Tiene asignaturas tan interesantes para la vida como Educación financiera, Oratoria, Inteligencia emocional, Filosofía, Ética, Historia del Arte o Derecho, junto a una sólida orientación profesional. El modelo combina exigencia académica y acción social mediante voluntariado, colaboración con Banco de Alimentos, Escuela Unicef y proyectos medioambientales.

En este centro han estudiado grandes profesionales como Diego Trenas y Cristina Trenas, productores y ganadores del Goya por ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’. Dispone de edificio específico para Bachillerato salón de actos, laboratorios y campo de fútbol profesional, además de biblioteca y amplias zonas ajardinadas.

Uno de los colegios más conocidos de Pozuelo de Alarcón es el Retamar, que también aparece en esta lista con los 100 mejores centros de España de la Revista Forbes. Tiene proyectos tan interesantes como que en Infantil desarrolla un modelo propio basado en estimulación sensorial, mientras que en todas las etapas el inglés actúa como lengua vehicular y se imparten al menos dos materias en este idioma. El acompañamiento individual a través de preceptores, la orientación académica temprana y el uso responsable de la tecnología forman parte de su identidad.

Este centro privado ha formado a personajes muy conocidos de la actualidad, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Carlos Sainz, piloto; Carlos Torres Vila, presidente de BBVA; Antonio Espinosa, fundador de Auara y Premio Princesa de Girona o Javier Gomá, filósofo.

Por último, otro centro educativo de referencia en Pozuelo de Alarcón es el Colegio Británico. Combina el currículo británico con el español en un modelo bicultural consolidado tras más de 85 años de trayectoria. Avalado por la máxima calificación de la inspección British Schools Overseas (BSO) en cuatro ocasiones consecutivas, destaca por su profesorado con habilitación británica o española (QTS/PGCE). Sus instalaciones incluyen teatro propio, auditorio para 300 personas, rocódromo, laboratorios y amplias zonas deportivas renovadas