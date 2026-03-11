Pozuelo de Alarcón podría retrasar las obras del recinto ferial para evitar otro hipotético bloqueo judicial

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anunció el día de ayer que retrasará las obras de la nueva zona de recreo, que también servirá para acoger las fiestas patronales, si la Justicia admite a trámite el recurso presentado por una asociación de vecinos para judicializar este proyecto y paralizarlo cautelarmente.

Esa parcela municipal junto a la carretera de Aravaca (M-508) es un descampado donde el Ayuntamiento estaba a punto de adjudicar las obras del proyecto que presentó el estudio del arquitecto pozuelero Martín Caballero, ganador del concurso de ideas convocado por el consistorio en 2024.

En duda la celebración de las fiestas patronales

El proceso actual prevé que las obras estén en septiembre lo bastante adelantadas para albergar en un terreno mejor acondicionado, la carpa de conciertos y el recinto provisional, como en los últimos años, tras sacar las fiestas del centro de la ciudad, donde causaban muchas más molestias y problemas de seguridad.

Para evitar que ese hipotético bloqueo judicial promovido por esta asociación se produzca con las obras ya iniciadas, lo cual impediría la celebración de las fiestas de septiembre, el Ayuntamiento esperará a que el juzgado se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso.

De esta manera se garantiza que, como mínimo, las próximas fiestas se puedan organizar en el mismo sitio y en las mismas condiciones que el año pasado.

El Gobierno local aclara que "no va a renunciar a este proyecto y menos por presiones de unos pocos que solo pretenden perjudicar al resto de vecinos privándoles del mejor sitio posible para organizar las fiestas más populares y de un espacio para pasear o hacer deporte durante el resto del año".

Informes favorables de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento insiste en que el proyecto de urbanización cumple todos los requisitos legales, también desde el punto de vista medioambiental, toda vez que el plan parcial de ese desarrollo ya contaba con informes favorables de la Comunidad de Madrid, que es la administración competente.

Por lo tanto, el proyecto de urbanización no precisa de una nueva evaluación, según reiteró la administración autonómica el pasado mes de octubre.

Es más, distintos informes de la Consejería de Medio Ambiente a petición del propio Ayuntamiento dejan claro ya desde 2017 que dicha parcela "no es un terreno forestal" o que el plan parcial en el que se enmarca este proyecto "no implica riesgos para la salud humana ni tampoco tiene efectos significativos sobre el medio ambiente".

No es el único bloqueo judicial al que se enfrenta el Ayuntamiento

El Gobierno local intenta así evitar otro bloqueo judicial como el que Ecologistas en Acción ha provocado en Montegancedo, con una denuncia similar que mantiene paralizadas de forma cautelar la construcción de 300 viviendas para familias numerosas y 40 hectáreas de monte privado que pasarían a ser municipales.

Montegancedo, Pozuelo de Alarcón / EPE

Fuentes municipales lamentan que "algunos se empeñen en boicotear proyectos positivos para Pozuelo y además con falsas coartadas ecologistas, cuando todo el mundo sabe que esos terrenos no tenían valor medioambiental. Lo único que pretende el Ayuntamiento es mejorar la zona convirtiéndola en un gran mirador durante todo el año y organizar con más seguridad y menos molestias las fiestas patronales, en las que cada año participan miles de pozueleros".