Comienza el plazo de escolarización en Pozuelo de Alarcón: cómo y cuándo solicitar plaza en centros públicos y privados

Hoy miércoles es una fecha marcada en rojo para los padres y madres de Pozuelo de Alarcón. Hasta el próximo 25 de marzo estará abierto el proceso de escolarización para los alumnos de primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) en los centros públicos. También para los que escojan colegios privados y concertados.

En esta etapa en la que los más pequeños de la casa empiezan su recorrido escolar, los padres pueden elegir entre cinco centros en la ciudad: las escuelas infantiles La Encina, Los Álamos y Los Madroños, y los colegios Pinar Prados de Torrejón y Las Acacias.

Así es el proceso de escolarización en Pozuelo de Alarcón a partir de los 3 años

El proceso de escolarización para los alumnos a partir de 3 años en el municipio de Pozuelo de Alarcón también estará abierto desde hoy miércoles hasta el 25 de marzo. Dos semanas en las que lo podrán solicitar quienes se incorporen al sistema educativo o bien quienes quieran cambiar de centro.

En este caso, la oferta educativa en Pozuelo la conforman los colegios públicos Asunción de Nuestra Señora, Divino Maestro, Infanta Elena, Las Acacias, Los Ángeles, Pinar Prados de Torrejón, San José Obrero y Príncipes de Asturias. También incluye a los colegios concertados Escuelas Pías, Hogar del Buen Consejo, Monte Tabor, San José de Cluny y el Instituto Veritas. Del mismo modo, se puede solicitar plaza para los institutos Camilo José Cela y Gerardo Diego.

Proceso para solicitar plaza en los centros educativos de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Es una información que no pillara de nuevas a los padres y madres de Pozuelo de Alarcón. En los últimos días, los diferentes centros educativos del municipio han tenido las tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas, una ocasión única para conocer de primera mano sus instalaciones y proyectos del curso, facilitándole a los vecinos la elección del mejor colegio para sus hijos.

Para empezar el proceso de admisión de alumnos, hay que acceder al Buscador de Colegios municipal para cualquier consulta general sobre centros educativos, centros escolares próximos al domicilio o lugar de trabajo y plazas libres. A través de la Secretaría Virtual se podrá realizar, en su momento, el seguimiento del trámite de admisión. En la página web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podemos encontrar el enlace directo para rellenar la solicitud de admisión.

La siguiente fecha a tener en cuenta en este proceso será el 5 de junio, cuando se publiquen las listas definitivas de admitidos de cada centro. Menos de una semana después, el 11 de junio, comenzará el plazo de matriculación que se cerrará el día 25 de ese mismo mes.