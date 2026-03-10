Pozuelo de Alarcón estará presente este martes en el Foro Presencial de Empleo de la Universidad Complutense

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón participa este martes en el Foro Presencial de Empleo que organiza la Universidad Complutense en su campus de Somosaguas, concretamente en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en horario de 10 a 18 horas.

Durante esta jornada, el Consistorio dará visibilidad a las ofertas de empleo de las empresas del municipio en puestos como los de enfermeros, fisioterapeutas, administrativos o profesores de apoyo de idiomas, así como otras muchas enseñanzas.

Una oportunidad para estudiantes y empresas

Del mismo modo, este escaparate servirá para dar a conocer los diferentes servicios que ofrece la Unidad de Empleo del Consistorio como la Bolsa de Cuidadores y los programas de formación, asesoramiento jurídico-laboral, orientación e intermediación laboral.

La concejal de Empleo, Susana Penedo, ha animado a los jóvenes a visitar este stand municipal y ha destacado la importancia de esta iniciativa tanto para las empresas como para los estudiantes que buscan sus primeros empleos.

"Se trata de una oportunidad muy interesante para conocer de primera mano la demanda y oferta y acceder a posibles procesos de selección", ha explicado la edil.

Visibilidad del tejido empresarial de Madrid

El Foro Presencial de Empleo de la Universidad Complutense de Madrid regresa por cuarto año consecutivo, consolidándose como uno de los principales espacios de contacto entre empresas y estudiantes del entorno de Madrid. A su vez, permite visibilizar el tejido presencial de distintas zonas, como es el caso de Pozuelo.

Cartel del Foro Presencial de Empleo de la Universidad Complutense / Universidad Complutense de Madrid

Esta iniciativa se celebrará de manera presencial los días 10, 11 y 12 de marzo de 2026, en el Campus de Ciudad Universitaria y Somosaguas. Para hacerse una idea de la magnitud del evento, la pasada edición contó con 105 entidades y 4.000 visitantes.

Como aliciente para los estudiantes de la UCM, cabe recordar que su participación en este evento se convalida con el reconocimiento de 1 crédito en su expediente universitario.

Entidades participantes

Durante las tres jornadas que dura el foro, los distintos estudiantes que acudan al mismo tendrán la oportunidad de visitar decenas de stands de distintas entidades, como es el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón durante el día de hoy.

Hay algunas de las empresas que repiten dos, o incluso los tres días, mientras que otras, como es el caso del Consistorio, solo acuden a una de las jornadas. Algunas de las entidades a destacar son: