La casa de Sonsoles Ónega en Pozuelo: con vistas a la montaña y una biblioteca heredada de su padre Fernando

Sonsoles Ónega ha sido noticia en los últimos días por el triste fallecimiento de su padre, el periodista Fernando Ónega, además de la publicación de su libro 'Llevará tu nombre'. Lo cierto es que la presentadora se ha ganado el cariño de los espectadores por su papel en 'Y ahora Sonsoles', especialmente en Pozuelo de Alarcón, de donde es hija adoptiva desde el verano de 2024. En este municipio madrileño, reside desde hace años en una lujosa urbanización y una vivienda de lo más espectacular.

Así es la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón en la que vive Sonsoles Ónega

La presentadora Sonsoles Ónega reside desde hace años en la lujosa urbanización de Monteclaro, en Pozuelo de Alarcón. Se trata de una de las zonas más exclusivas del noroeste de la Comunidad de Madrid.

Esta parte de Pozuelo de Alarcón es conocida por la tranquilidad y privacidad que se respira, además de sus amplias zonas verdes. La urbanización de Monteclaro destaca por los chalets independientes con parcelas espaciosas. Además, cuenta con seguridad privada las 24 horas y tiene instalaciones comunitarias como club social, piscina o pistas deportivas

Sonsoles Ónega desde el dormitorio de su casa de 250 metros cuadrados / Instagram Sonsoles Ónega

En concreto, la hija de Fernando Ónega escogió para su hogar un chalet luminoso y espacioso, perfecto para hacer vida familiar y desarrollar su trabajo creativo, por ejemplo escribiendo 'Las hijas de la criada', obra que consiguió el Premio Planeta en 2023. Se trata de una vivienda de 250 metros cuadrados distribuidos entre dos plantas.

La vivienda está en una enorme parcela de más de mil metros cuadrados. Sonsoles Ónega disfruta de piscina privada, garaje y jardín, perfecto para desconectar de la rutina, pero cerca de la gran ciudad. La casa guarda uno de los mejores regalos que le hizo Fernando Ónega en vida.

La herencia que Sonsoles Ónega recibió de su padre, Fernando Ónega

La casa de Sonsoles Ónega en la urbanización de Monteclaro en Pozuelo de Alarcón define a la perfección la personalidad de la presentadora. Una de sus partes favoritas es el porche, perfecto para desconectar o inspirarse pasando la tarde en sus preciosos muebles de exterior. Un jardín que termina con bonitas plantas y grandes ventanales que conectan con el interior de la vivienda.

Los ventanales permiten que el interior de la vivienda sea muy luminoso. Uno de los puntos fuertes es la cocina abierta al jardín, con isla central de madera.

La estanteria espectacular de Sonsoles Ónega en su casa de Pozuelo de Alarcón / Instagram Sonsoles Ónega

Sin duda, una de las partes más especiales de la casa de Sonsoles Ónega son las estanterías de suelo a techo, demostrando que los libros son una de sus grandes pasiones. Recientemente, la presentadora ha explicado que el dinero del Premio Planeta lo invirtió en gran parte en esta librería.

Muchos de los libros que coronan esta librería son herencia de Fernando Ónega. Su hija explicó que el periodista tenía guardados miles de ellos en cajas.

La mayoría de los muebles son de madera clara con las encimeras blancas, para dar una mayor amplitud visual.