DESEMPLEO
El paro sube en Pozuelo de Alarcón con respecto a enero, pero es su mejor febrero desde 2009
Aumentan las personas desempleadas en la Comunidad de Madrid
Pozuelo de Alarcón aumenta su cifra de parados con respecto a enero. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha publicado los datos de desempleo de los municipios de la Comunidad de Madrid, y actualmente Pozuelo -que es el municipio con mayor renta de España- tiene 1.927 sin trabajo (de 89.770 habitantes).
De este total, 851 son hombres y 1.076 mujeres. El mayor porcentaje son vecinos mayores de 45 años, con 1.285, un 66,68 % del total.
Si analizamos los sectores, el más afectado en febrero en Pozuelo de Alarcón es el de servicios con 1.664, seguido de la construcción con 102.
El paro aumenta en Pozuelo de Alarcón con respecto a enero
En febrero se ha incrementado el desempleo en 54 personas con respecto a enero, pero sobre el febrero de 2025 hay 21 personas menos desempleadas. Y, de hecho, este mes es histórico en cifras para Pozuelo, ya que es su mejor febrero desde que hay datos registrados del desempleo de este mes en el municipio:
- 2025: 1.948 desempleados
- 2024: 2.064
- 2023: 2.079
- 2022: 2.256
- 2021: 2.815
- 2020: 2.263
- 2019: 2.273
- 2018: 2.465
- 2017: 2.658
- 2016: 2.841
- 2015: 3.322
- 2014: 3.598
- 2013: 3.718
- 2012: 3.558
- 2011: 3.227
- 2010: 3.279
- 2009: 2.587
¿Y en la Comunidad de Madrid?
La región ha ganado 12.806 trabajadores en febrero, pero el paro ha crecido un 1,3 % con respecto a enero. Y sobre febrero de 2025 se han registrado 9.459 desempleados menos en la Comunidad, lo que supone un descenso interanual del 3,24 %.
Los sectores en los que más se contrató en febrero en la Comunidad de Madrid han sido la educación, con 30.142 afiliados más; la hostelería con 22.932, y la construcción, con 17.478 empleos más.
