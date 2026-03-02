Estas son ideas de los estudiantes de arquitectura para transformar las plazas de Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha presentado esta mañana la exposición de maquetas con ideas para remodelar las plazas Mayor y del Padre Vallet. Las propuestas han sido realizadas por estudiantes del Grado de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria, universidad referencia de la ciudad.

Al acto, celebrado en el Patio de Segovia del consistorio, han acudido la alcaldesa, Paloma Tejero, junto a la primera y tercera teniente de alcalde, Miriam Picazo y Almudena Ruiz. Además, han estado presentes los alumnos encargados de diseñar las maquetas, profesores, y parte del jurado que decidirá cuál será el diseño galardonado.

Respuesta a una demanda vecinal

Esta idea, promovida por el gobierno de Tejero, responde a una demanda vecinal relativa a las condiciones y estética de estas plazas. Dicha queja ha sido atendida con este concurso de ideas que busca rediseñar y revitalizar estos espacios céntricos y convertirlos en un área más moderna, atractiva y funcional.

De hecho, la idea de que los encargados de realizar este proyecto sean los propios estudiantes, jóvenes de Pozuelo, sigue esa línea de rediseño y revitalización de la ciudad. “Os lo dije el primer día, una de las razones de encargároslo a vosotros y no a un estudio es que dejáis fluir la imaginación y eso se ve. De un espacio viejuno, antiguo, ochentero, que no tiene ninguna gracia y que no sabemos qué hacer con él, sois capaces de crear vida, de darle luz, de hacer un espacio más habitable”, ha afirmado Tejero.

Nuevas ideas para transformar las plazas de Pozuelo de Alarcón: proyectos de estudiantes de arquitectura / D.R.

Además, Tejero ha añadido que “quiero que os vayáis con la satisfacción de que estamos contentos, porque se ve que en Pozuelo hay mucha cantera y hay mucho talento para hacer que nuestras ciudades, que se van haciendo viejunas, sobre todo el centro de las ciudades, tengan un horizonte y un futuro”.

Este proyecto ha hecho sudar “la gota gorda” a todos los estudiantes del Grado de Arquitectura, pero si de una cosa pueden estar seguros, es del agradecimiento que tiene el consistorio con su labor, que se ha visto reflejado en un emotivo aplauso final.

Al fin y al cabo, esta exposición no solo pone en valor el talento joven y la creatividad de posibles futuros arquitectos, sino que también abre la puerta a la transformación de dos espacios emblemáticos de Pozuelo de Alarcón.

A través de la participación y la innovación, fruto del trabajo de unos jóvenes estudiantes, el municipio avanza hacia un modelo de ciudad más moderno, habitable y acorde a las necesidades de sus vecinos, reforzando así el compromiso del ayuntamiento con la mejora y revitalización del corazón urbano de la localidad.

Horarios de visita

Las maquetas permanecerán expuestas en el Patio de Segovia del propio consistorio hasta el día 12, cuando se procederá a la entrega de premios. Los galardonados serán seleccionados por un grupo de profesionales elegidos por el Ayuntamiento. El horario de visita es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 con entrada libre.