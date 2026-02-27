Más de 150 personas asistieron a la jornada sobre estudios de Formación Profesional en Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón organizó el día de ayer una jornada informativa sobre la oferta de estudios de Formación Profesional en centros de la ciudad que congregó, en total, a más de 150 personas.

El concejal de Juventud, Eduardo Vázquez de Parga, junto al director de Área Territorial Madrid Oeste, José Macías, fueron los encargados de inaugurar este encuentro, que tuvo lugar en el Centro Cultural MIRA.

Un encuentro para conocer otra vía de estudio

El evento contó con la colaboración de los centros educativos de Pozuelo que oferta este tipo de formación como son la Universidad Francisco de Vitoria, ESIC, CEPA Pozuelo, Instituto San Juan de la Cruz y otros centros educativos emplazados en la ciudad.

IES San Juan de la cruz, Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo

Durante la jornada, a la que asistieron principalmente alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato así como familias, profesores, profesionales de la educación y empresas colaboradoras, se trataron temas como el acceso a la FP, a becas, al programa de Erasmus, las prácticas o la inserción laboral, entre otros.

Asimismo, los asistentes han conocido la experiencia de alumnos de FP, así como también la postura de diferentes empresas que acogen estudiantes para su periodo de prácticas. Este intercambio permitió mostrar la conexión directa entre la formación y el mercado laboral, uno de los principales atractivos de estos estudios.

Ciclos formativos de Grados Superior en la UFV

La Universidad Francisco de Vitoria es una de las instituciones de Pozuelo de Alarcón que ofrecen este tipo de formación. De hecho, dentro de su ámbito, se puede decir que fueron pioneros.

Desde hace 24 años, en FP Superior Francisco de Victoria se integran los Ciclos Formativos de Grado Superior, tanto online como presenciales, al entorno de un campus universitario. Con ello pretenden favorecer el enriquecimiento con otros niveles formativos, compartiendo modelo, espacios y equipo académico.

Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid / Jose Luis Roca

En la actualidad cuentan con la oferta más amplia de titulaciones Duales y Duales Intensivas en un Centro de Formación Profesional Superior dentro de un campus universitario. Entra las titulaciones que ofertan destacan:

FP Grado Superior en Acondicionamiento Físico (Dual)

FP Grado Superior en Dietética (Dual)

FP Grado Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (Dual)

FP Grado Superior en Educación Infantil (Dual Intensiva)

FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (Dual Intensiva)

También existen otras opciones

Asimismo, si la universidad es un entorno que no es de tu gusto, que puede pasar, existen también otras opciones que también se vieron representadas en la jornada de ayer como ESIC, CEPA Pozuelo, Instituto San Juan de la Cruz u otros centros educativos de la ciudad.

En todos ellos puedes encontrar una amplia oferta de grados y titulaciones, orientados a distintas ramas de conocimiento y que tienen un grado alto de aceptación.

Uno de los más solicitados suele ser el Grado Superior de Acondicionamiento Físico, pero también hay otras opciones como la enseñanza, la administración y finanzas, el desarrollo de aplicaciones web, o grados centrados en la ciencia.