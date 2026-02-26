Pozuelo destina 31,5 millones para inversiones y refuerza seguridad, deporte e infraestructuras

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón destinará 31,5 millones de euros adicionales a inversiones municipales tras la aprobación de un suplemento de crédito por parte de la Junta de Gobierno Local. Un dinero que será invertido en la ampliación y mejora de proyectos ya contemplados en el presupuesto de 2026, así como a nuevas inversiones que mejoren los equipamientos y servicios municipales.

Entre estos proyectos se encuentran la operación asfalto, que contará con 5,5 millones de euros más de presupuesto, o la ampliación de zonas verdes y parques, a los que se destinarán 3,7 millones. El suplemento también respalda la implementación de Bicimad en la ciudad, uno de los compromisos pendientes en materia de movilidad sostenible.

Modernización de edificios, colegios e instalaciones deportivas

Del mismo modo, incluye nuevas inversiones para la adecuación y modernización de edificios municipales como los centros culturales de Volturno, Padre Vallet y MIRA, también del teatro de este último, la sala EducArte o el Espacio Ocio, entre otros. La climatización de la Escuela Municipal de Música y Danza y las obras de renovación del colegio Pinar Prados de Torrejón son otras de las iniciativas previstas.

A estas actuaciones se destinarán a renovar la pintura de edificios municipales y 4,5 millones para reformar las cubiertas y la carpintería exterior e interior de los mismos, además de mejorar la climatización de los colegios públicos.

La Junta de Gobierno da luz verde a la licitación de las obras de remodelación del polideportivo Carlos Ruiz / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Las instalaciones deportivas son otro de los objetivos de esta medida, que contará con un incremento de presupuesto de 3,3 millones de euros. Entre las mejoras que tendrán, será la sustitución de calderas y renovación de sistemas de climatización, la adquisición de nuevos equipamientos y máquinas para la sala fitness del polideportivo Carlos Ruiz o la mejora de la iluminación y los sistemas de riego en los terrenos de juego. También sendos pabellones en las calles Bularas y Siroco.

Más recursos para la Policía Municipal y SEAPA

La incorporación de nuevos recursos para la Policía Municipal también se hará efectiva con este incremento de crédito. Así, se dotará a los agentes de un centenar de nuevas pistolas, dos drones, un vehículo para la unidad canina y otros siete de patrulla, además de otros dispositivos.

Además, el consistorio adquirirá una nueva ambulancia para su Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA), valorada en 150.000 euros.

Por último, la Junta de Gobierno Local aprobó la liquidación del presupuesto municipal del último ejercicio (2025), que arroja un superávit de 15,9 millones de euros, gracias al cual y a los remanentes acumulados durante los últimos años, el Ayuntamiento de Pozuelo puede ahora acometer estas numerosas e importantes inversiones.