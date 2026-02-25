Pozuelo se mantiene como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, por delante de Tres Cantos

Pozuelo de Alarcón se mantiene, un año más, como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid entre los municipios con más de 20.000 habitantes. Así lo ha vuelto a confirmar el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del año pasado.

Según estos datos, Pozuelo es la ciudad madrileña con menos tasa de criminalidad por cada mil habitantes (28), por delante de Fuenlabrada (31) y Tres Cantos (36).

Todos estos datos, reflejados en el Balance de Criminalidad, se han calculado con el número de delitos por municipios mayores de 20.000 habitantes según el Ministerio del Interior, y el último dato de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), también del año 2025.

Pozuelo reduce sus cifras generales de delitos registrados

Así, los datos demuestran que, por ejemplo, en delitos convencionales o comunes, Pozuelo se mantiene como la más segura, con una tasa de 21. Le siguen Boadilla, Tres Cantos, Paracuellos y Fuenlabrada (23).

Mientras que los datos demuestran que la delincuencia común crece en España un 0,8%, en Pozuelo de Alarcón sigue bajando (-1,7%), especialmente en tráfico de drogas (-85,7%), lesiones y riñas tumultuarias (-60%) y robos con fuerza en domicilios (-34,9%). También descienden los robos con violencia e intimidación (-20,8%) o en establecimientos (-25,5%), y los vehículos robados (-1,6%).

En total, la ciudad registró 1.890 delitos comunes, 32 menos que el año anterior, y ningún secuestro ni homicidio doloso o asesinato en grado de tentativa, solo el de un ciudadano ucraniano a las puertas de un colegio hace nueva meses.

Aumentan los delitos relacionados con las nuevas tecnologías

Los delitos que más suben en esta ciudad, como en todas las demás, son los relacionados con las nuevas tecnologías, si bien en Pozuelo apenas pasan de 417 a poco más de 600 en el último año, cifras muy inferiores a las ciudades de su entorno.

De hecho, es la segunda ciudad que menos ciberdelitos registra junto a Parla (6,8), solo cuatro décimas más que Alcorcón (6,4). Estas cifras reflejan la realidad de una ciudad, que un año más, se consolida como la más segura de toda la región.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, con los comisarios de Policía Nacional y Municipal, Celso Galván y Lorenzo Antolinez / Ayuntamiento de Pozuelo

La alcaldesa, Paloma Tejero, celebra que estos datos "demuestran una vez más que seguimos siendo la ciudad más segura y sobre todo con los delitos más comunes y que más preocupan a los vecinos". No obstante, añade que, "pese a esos datos objetivos, no nos conformamos y seguimos trabajando para que Pozuelo sea más seguro todavía".

Reuniones con los vecinos

En esa línea, la alcaldesa ha mantenido una reunión con los comisarios de Policía Municipal y Nacional y 50 representantes de una veintena de urbanizaciones de Pozuelo para informarles de primera mano sobre la seguridad en distintas zonas, escuchar sus necesidades y poner en común posibles medidas y mejoras al respecto.