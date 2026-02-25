BALANCE DE CRIMINALIDAD 2025
Pozuelo se mantiene como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, por delante de Tres Cantos
El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior confirma que Pozuelo de Alarcón registra la menor tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid, por delante de Fuenlabrada y Tres Cantos
Pozuelo de Alarcón se mantiene, un año más, como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid entre los municipios con más de 20.000 habitantes. Así lo ha vuelto a confirmar el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del año pasado.
Según estos datos, Pozuelo es la ciudad madrileña con menos tasa de criminalidad por cada mil habitantes (28), por delante de Fuenlabrada (31) y Tres Cantos (36).
Todos estos datos, reflejados en el Balance de Criminalidad, se han calculado con el número de delitos por municipios mayores de 20.000 habitantes según el Ministerio del Interior, y el último dato de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), también del año 2025.
Pozuelo reduce sus cifras generales de delitos registrados
Así, los datos demuestran que, por ejemplo, en delitos convencionales o comunes, Pozuelo se mantiene como la más segura, con una tasa de 21. Le siguen Boadilla, Tres Cantos, Paracuellos y Fuenlabrada (23).
Mientras que los datos demuestran que la delincuencia común crece en España un 0,8%, en Pozuelo de Alarcón sigue bajando (-1,7%), especialmente en tráfico de drogas (-85,7%), lesiones y riñas tumultuarias (-60%) y robos con fuerza en domicilios (-34,9%). También descienden los robos con violencia e intimidación (-20,8%) o en establecimientos (-25,5%), y los vehículos robados (-1,6%).
En total, la ciudad registró 1.890 delitos comunes, 32 menos que el año anterior, y ningún secuestro ni homicidio doloso o asesinato en grado de tentativa, solo el de un ciudadano ucraniano a las puertas de un colegio hace nueva meses.
Aumentan los delitos relacionados con las nuevas tecnologías
Los delitos que más suben en esta ciudad, como en todas las demás, son los relacionados con las nuevas tecnologías, si bien en Pozuelo apenas pasan de 417 a poco más de 600 en el último año, cifras muy inferiores a las ciudades de su entorno.
De hecho, es la segunda ciudad que menos ciberdelitos registra junto a Parla (6,8), solo cuatro décimas más que Alcorcón (6,4). Estas cifras reflejan la realidad de una ciudad, que un año más, se consolida como la más segura de toda la región.
La alcaldesa, Paloma Tejero, celebra que estos datos "demuestran una vez más que seguimos siendo la ciudad más segura y sobre todo con los delitos más comunes y que más preocupan a los vecinos". No obstante, añade que, "pese a esos datos objetivos, no nos conformamos y seguimos trabajando para que Pozuelo sea más seguro todavía".
Reuniones con los vecinos
En esa línea, la alcaldesa ha mantenido una reunión con los comisarios de Policía Municipal y Nacional y 50 representantes de una veintena de urbanizaciones de Pozuelo para informarles de primera mano sobre la seguridad en distintas zonas, escuchar sus necesidades y poner en común posibles medidas y mejoras al respecto.
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: los ayuntamientos ya pueden solicitar esta subvención para equipar sus bibliotecas municipales