Tres colegios de Pozuelo de Alarcón abren durante la Semana Santa para conciliar y aprender inglés

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha anunciado una nueva edición del programa ‘Easter School’ con el que facilita la conciliación de las familias y promueve el aprendizaje del inglés de los participantes.

Así, los días 27, 30 y 31 de marzo y el 1 y 6 de abril abrirán los colegios Asunción de Nuestra Señora, Las Acacias y Príncipes de Asturias, en horario de 9:00 a 16:00 horas, con servicio de acogida gratuito desde una hora antes del inicio de las actividades.

El lunes 23 se abre el plazo de preinscripción

'Easter School' se dirige a alumnos de Infantil y Primaria (nacidos desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2022) empadronados en la ciudad y ofrece una amplia propuesta de actividades deportivas, culturales y artísticas que, en gran parte, se ofrecen en inglés.

Cartel Preinscripción Easter School Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo

Las familias empadronadas e interesadas en que sus hijos participen en este programa tienen abierto el plazo de preinscripción desde las 10:30 horas del próximo lunes hasta las 13:30 horas del viernes 27 de febrero.

La solicitud se podrá presentar online a través de la web municipal o bien de forma presencial en la concejalía de Educación, de 9 a 14 horas, en el edificio INNPAR.

Sorteo de plazas

El sorteo de plazas para empadronados se celebrará el martes 3 de marzo y el número resultante determinará el orden de adjudicación de plazas según las preferencias indicadas en la preinscripción. La matrícula se podrá realizar desde ese día hasta el 6 de marzo.

Colegio Príncipes de Aturias, Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo

En cuanto a los empadronados que lo soliciten fuera de plazo o los no empadronados, podrán presentar la preinscripción del 9 al 11 de marzo. El sorteo en este caso será el 13 de marzo y la matrícula se podrá realizar desde ese día hasta el 16. La información completa se puede consultar en el portal de servicios del Ayuntamiento.

Actividades culturales del Espacio Ocio

Por otra parte, el Ayuntamiento también organiza en el Espacio Ocio durante la Semana Santa un programa de actividades culturales y de ocio e inclusivas dirigidas a niños y jóvenes con discapacidad a partir de 4 años. El programa, que incluye excursiones y salidas culturales, tendrá lugar los días 30 y 31 y de marzo y el 1 de abril, de 9.00 a 14 horas.

El plazo de preinscripción para estas actividades estará abierto del 2 al 6 de marzo y se podrá hacer de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano y a través de la web municipal.