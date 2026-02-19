La justicia vuelve a frenar la operación Montegancedo en Pozuelo de Alarcón: 1050 viviendas de lujo paralizadas

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Aedas Homes y Pryconsa para levantar las medidas cautelares que protegen Montegancedo.

Según la sentencia de la última vista, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado en contra de la apelación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Aedas Homes Opco, S.L.U. y Promociones y Construcciones PYC Pryconsa, S.A.

Dicha apelación buscaba la suspensión de la ejecución provisional del proyecto de urbanización del APR 2.6-02 "UE-2 Montegancedo", incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón.

El proyecto carecía de una evaluación ambiental

En julio de 2024 el juzgado número 9 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aprobó las medidas cautelares solicitadas por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que paralizaron la "operación Montegancedo".

¿Qué pasa con Montegancedo, la urbanización de Pozuelo que lleva paralizada desde verano? / Montegancedo

Este proyecto suponían las obras de urbanización de 1050 viviendas de lujo en Montegancedo, en un pinar y encinar de 69 hectáreas. Sin embargo, el proyecto carecía de una evaluación ambiental que permitiese comprender el impacto real del mismo, por lo que se tuvo que paralizar.

No se han establecido penalizaciones económicas

La Sala concluye que, de no suspenderse la ejecución del proyecto de urbanización, el recurso perdería su finalidad dado que, una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, toda la zona habría desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico sin que fuese posible de ningún modo revertir la situación a su estado anterior.

Sobre los intereses en conflicto, la Sala ha considerado que no cabe interponer al riesgo medioambiental los eventuales perjuicios económicos a los que aluden los titulares del suelo.

Montegancedo, Pozuelo de Alarcón / EPE

De manera que, lejos de admitir la caución de los recurrentes de 4.907.957 euros solicitada por Aedas Home, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y Pryconsa, la sentencia considera que las costas derivadas del proceso de apelación desestimado deberán ser satisfechas por las tres entidades apelantes.

Próxima vista: el 26 de febrero

Fuente municipales aseguran que el consistorio estudia el recurso a la sentencia del TSJM pero vislumbran una posible resolución del contencioso en un plazo no muy largo y favorable para el municipio.

El próximo 26 de febrero se celebrará una nueva vista en la que, estiman, podría quedar despejada la situación definitivamente. El Gobierno local dice confiar en que la justicia les dará finalmente la razón.