63 matrimonios celebran sus Bodas de Oro en Pozuelo de Alarcón en una emotiva ceremonia por San Valentín

Tras el anuncio realizado a principios del mes de enero por el Ayuntamiento, el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón celebró el pasado sábado, coincidiendo con la festividad de San Valentín, las Bodas de Oro de 63 matrimonios que este año alcanzan o superan los 50 años de casados.

La alcaldesa, Paloma Tejero, junto al concejal de Política Social y Mayores, Juan Manuel Ruiz, les acompañó en este emotivo acto que tuvo lugar en el Centro Cultural MIRA. Previamente, todas estas parejas renovaron sus votos matrimoniales en la Iglesia Asunción de Nuestra Señora.

Una celebración que conmemora medio siglo de vida compartida

Durante el acto, que estuvo amenizado por profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza y al que también asistieron familiares, cada pareja subió al escenario, donde la alcaldesa les entregó un obsequio en recuero de esta onomástica.

Celebración de las Bodas de Oro en Pozuelo de Alarcón / Cristina Diaz

En su intervención, Paloma Tejero señaló que "hoy celebramos algo que no se compra ni se improvisa: 50 años de vida compartida. Medio siglo de paciencia, de esfuerzo, de cariño del bueno, del que aguanta tormentas y también sabe disfrutar de los días sencillos". Estas bodas de oro no suponen solo un aniversario, son también una lección de vida para todos los vecinos de Pozuelo.

Además, la alcaldesa destacó que "habéis construido familias que son refugio y raíz. Hijos, nietos y amigos que hoy están aquí gracias a vuestro ejemplo silencioso, a vuestros valores y a vuestra manera de entender la vida: con responsabilidad, alegría y amor verdadero".

Agradecimientos desde la propia ciudad

Por último, la regidora les felicitó por este aniversario y señaló que "desde Pozuelo de Alarcón queremos daros las gracias. Gracias por demostrar que el amor duradero existe y que el matrimonio, cuando se cuida día a día, es una aventura maravillosa que vale la pena".

Celebración de las Bodas de Oro en Pozuelo de Alarcón / Cristina Diaz

"Porque cuando la familia está unida, la sociedad entera es más fuerte, más libre y más humana", concluyó Tejero.

Posteriormente, los mayores continuaron la celebración con un cóctel, finalizando la tarde con el Baile de San Valentín en el centro de Mayores de Padre Vallet.

¿Cuántos mayores hay en Pozuelo de Alarcón?

El municipio pozuelero es uno de esos lugares dentro de la Comunidad de Madrid donde la población no deja de crecer. En el año 2015 había 84.558 vecinos empadronados, y ahora, según los últimos registros del 2025, es decir, diez años más tarde, hay 89.770 ciudadanos.

De estos 42.904 son hombres y 46.866 mujeres. La edad media es de 43 años, lo que le sitúa dentro de la media de la Comunidad de Madrid (43,43 años). Si nos referimos a los vecinos mayores, poniendo el filtro en tener, como mínimo, 70 años, la distribución de Pozuelo quedaría de la siguiente manera: