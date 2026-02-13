RENFE
Mañana de retrasos en la C-10 de Cercanías Madrid: "He tardado casi una hora en llegar al centro"
Los retrasos en la C-10 de Cercanías Madrid se agravan, con esperas de más de 40 minutos en algunos casos, y falta de información a los usuarios
Más de una hora para llegar de Pozuelo de Alarcón al centro de la capital. Un trayecto que "hace unos años se completaba en apenas 20 minutos", explica uno de los viajeros afectados por los retrasos de la C-10 de Cercanías Madrid, y que ahora "rara vez" se hace en menos de 35 minutos.
Este usuario, habitual de la línea, llegó a la estación de Pozuelo poco antes de las 9 de la mañana. Su destino: Recoletos. Sin embargo, después de 15 minutos esperando, los viajeros empezaron a impacientarse. "Algunos decían que los retrasos superaban los 40 minutos", señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Sin información por megafonía, preguntó al responsable de la taquilla, que "tampoco sabía nada". Finalmente, anunciaron un tren de Principio Pío a Chamartín, aunque la información no coincidía: por megafonía se hablaba de un retraso de 30 minutos, mientras que otros viajeros confirmaron 42.
El tren salió finalmente por otra vía a las 9:30 con destino Chamartín. Durante el trayecto, al entrar en Atocha, se detuvo varios minutos, prolongando aún más la llegada a su destino. Lo que antes era un viaje rápido se convirtió en más de una hora de espera y retrasos, la "experiencia diaria" de los usuarios de la línea C-10. Según fuentes de Renfe, las incidencias en esta línea, que va de Chamartín a Villalba de Guadarrama, salió "a las 09:11 horas" de cabecera por un "reajuste del servicio debido a los retrasos".
1.500 incidencias en Cercanías Madrid en 2025
Las líneas de Cercanías Madrid fueron, el pasado año, las que más incidencias registraron el pasado año, con más de "1.500 inciencias", según los datos de la Comunidad de Madrid. Las líneas más castigadas fueron la C-4, con 323 incidencias, la C-8, con 254, y la C-5, con 217.
