SEGÚN UN ESTUDIO DE IWG
Pozuelo de Alarcón, cuarta mejor ciudad de España para compaginar el teletrabajo con la presencialidad
Criterios como la conectividad del transporte, las zonas verdes o la oferta cultural y de servicios colocan a Pozuelo entre las mejores ciudades del país con respecto a este tema
En los últimos años, el teletrabajo se ha convertido en una pieza clave del mercado laboral moderno. Este fenómeno, potenciado por la pandemia del COVID-19, ha transformado la forma en la que muchas personas organizan su vida profesional y personal. La mayor flexibilidad o la reducción de desplazamientos innecesarios han dado como resultado, en muchas ocasiones, una mayor productividad.
En este contexto, la compañía británica International Workplace Group (IWG) ha publicado el primer 'Índice de Municipios en España Mejor Conectados para el Trabajo Híbrido'. En él aparecen distintas localidades de todo el país, ordenadas en base a ciertos criterios relacionados con la idoneidad del teletrabajo. Pozuelo de Alarcón es una de las mejores.
Pozuelo, entre las mejores ciudades de España
El estudio realizado por la mayor plataforma de espacios de trabajo flexible del mundo, IWG, coloca a Pozuelo de Alarcón como la cuarta mejor ciudad de todo el país para compaginar el teletrabajo con el presencial.
En el ránking nacional, Pozuelo ha obtenido una puntuación de 76 sobre 100, situándose únicamente por detrás de Sant Cugat del Vallés y Hospitalet de Llobregat (ambas en la provincia de Barcelona), y la también madrileña Alcobendas. La puntuación obtenida por Pozuelo refleja su capacidad para ofrecer un entorno equilibrado que facilita la conciliación entre actividad laboral, movilidad y calidad de vida.
Este estudio refleja el auge del modelo híbrido -que combina trabajo en remoto y presencial- además del interés de profesionales y empresas por municipios que garanticen buenas conexiones, servicios consolidados y entornos residenciales atractivos.
Pozuelo destaca en todos los criterios de evaluación
El estudio analiza y puntúa distintos municipios en función de una batería de indicadores relacionados con la idoneidad para el trabajo híbrido en los que Pozuelo obtiene un resultado bastante superior a la media.
Entre los criterios evaluados figuran la conectividad del transporte, la proximidad y accesibilidad; la disponibilidad de zonas verdes; la accesibilidad peatonal; la oferta de servicios; la calidad de la conexión a internet; el acceso a la vivienda; la oferta cultural y de ocio, así como la cercanía a centros de trabajo flexible profesionales.
Estos municipios completan el top 10
Más allá de los primeros puestos, el índice elaborado por IWG también destaca a otros municipios bien posicionados dentro de sus respectivas áreas metropolitanas.
El Top 10 nacional se consolida con destinos residenciales estratégicos para quienes combinan el trabajo presencial con el remoto. El ránking queda de la siguiente forma:
- San Cugat del Vallès (Barcelona)
- Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
- Alcobendas (Madrid)
- Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Cornellà de Llobregat (Barcelona)
- Las Rozas (Madrid)
- Getxo (Bilbao)
- Dos Hermanas (Sevilla)
- Paterna (Valencia)
- Torremolinos (Málaga)
