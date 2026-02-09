Semana especial de Carnaval en Pozuelo de Alarcón: talleres, fiestas y concursos de disfraces

La semana de Carnaval ha llegado para muchas ciudades de todo el mundo y Pozuelo de Alarcón es una de ellas. Por eso mismo, los jóvenes de la ciudad, de entre 12 y 17 años, podrán disfrutar de una semana especial de actividades en torno al Carnaval en el CUBO Espacio Joven desde el próximo martes y hasta el sábado.

Durante estos días habrá talleres de máscaras y minisombreros locos, así como la fiesta de Carnaval o el concurso de disfraces, entre otras propuestas.

Cartel Semana de Carnaval en Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo

La programación tendrá lugar por las tardes, de 16:00 a 20:30 horas, y los asistentes podrán incorporarse en el momento que prefieran, siempre y cuando se hayan inscrito como usuarios de la Concejalía de Juventud y Voluntariado.

Actividades de carnaval con las personas mayores

Por otra parte, y dentro de la acción de voluntariado 'Tercera Juventud', también se ha organizado un taller de máscaras que podrán compartir jóvenes y mayores. Se trata de una actividad en la que además de realizar las máscaras podrán contrastar y recordar cómo se celebraba esta festividad antes y ahora.

La iniciativa, que se incluye en el proyecto de Soledad No Deseada, tiene como objetivo reforzar los vínculos sociales y promover una red de apoyo mutuo. La actividad tendrá lugar este lunes en el Centro Municipal de Mayores Padre Vallet, a las 17:30 h.

Estas horas de voluntariado se convalidarán con los créditos universitarios y de acción social para alumnos de PAI (Programa de los Años Intermedios) del Bachillerato Internacional. Es necesaria inscripción a través del correo voluntariado@pozuelo.madrid o en el tel.: 91 352 70 80.

Acompañamiento y participación activa en las residencias

Asimismo, esta línea de trabajo intergeneracional se refuerza con el programa de voluntariado juvenil 'Tardes con mayores', una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años que promueve el acompañamiento y la participación activa en la vida de las personas que están en residencias de mayores.

Acompañamiento a una persona mayor en una residencia / AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

La actividad se desarrolla los viernes por la tarde y contempla una programación de talleres de manualidades, juegos de mesa, concursos, actividades musicales y bingo, orientadas a fomentar el intercambio de experiencias entre generaciones, combatir la soledad no deseada y estimular las capacidades sociales y cognitivas de los mayores.

Los participantes podrán acreditarse las horas de voluntariado para créditos de acción social y mejora del currículum académico. Es necesaria inscripción a través del correo c.juventud@pozuelo.madrid o en el tel.: 91 352 70 80 y la sesión del viernes 13 estará dedicada al Carnaval.

Baile de Carnaval para las personas mayores

Por último, los mayores también disfrutarán de esta celebración con el Baile de Carnaval con música en directo previsto para el domingo día 15, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro Municipal de Padre Vallet.