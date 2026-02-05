Más horas de aparcamiento gratis en Pozuelo: el parking de Cercanías amplía su horario hasta medianoche

Buenas noticias para todos los vecinos de Pozuelo de Alarcón. Los usuarios de la Tarjeta de Transporte Público pueden aparcar gratis desde el día de ayer en el parking de Cercanías, en la zona del Antiguo Matadero, hasta medianoche.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ampliado de 22:00 a 00:00 este tiempo para facilitar el aparcamiento a los usuarios que lleguen más tarde a Pozuelo, con lo que se atiende a la petición de los propios vecinos que utilizan este aparcamiento municipal inaugurado hace tres meses.

Un parking adherido al Plan Aparca+T

Este parking, con cerca de 300 plazas distribuidas en cuatro plantas, está adherido al Plan Aparca+T del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Dicho plan está pensado para mejorar el acceso y la viabilidad para los usuarios del transporte público en Madrid.

En resumen, se trata de una red de parkings gratuita repartidos por la ciudad. Eso sí, los usuarios deben acreditar haber utilizado cualquier título de transporte público y haber estacionado en el aparcamiento entre cinco y quince horas hasta las 00:00 de cada día.

El interesado podrá acreditar este uso con su Tarjeta Transporte Público en los cajeros automáticos del aparcamiento y validar así la estancia gratuita. El horario de apertura es de 6:00 a 00:00.

Esta medida atiende directamente a la demanda de los vecinos

La concejal de Movilidad, Carmen Salas, ha señalado que "es una pequeña pero importante mejora para los usuarios de este servicio, sobre todo para los que estudian o trabajan fuera de Pozuelo y vuelven más tarde en Cercanías".

Ahora, estos usuarios tendrán hasta medianoche para aparcar gratis en este parking municipal, para lo cual solo necesitan la propia Tarjeta Transporte del Consorcio Regional con la que ya cogen el tren.

Además, Salas ha insistido en que "es una medida que atiende a la demanda de los propios vecinos y a la que el ayuntamiento ha sido sensible para que ningún usuario de Cercanías se quede sin esa opción de aparcar gratis durante horas en la estación de Pozuelo".

Organización y tarifas

El parking, inaugurado hace tres meses, cuenta con cerca de 300 plazas distribuidas en una planta en la superficie y tres plantas subterráneas. Ubicado en la calle de los Trenes, cuenta además con un amplio sistema de videovigilancia durante todo el día, lo que garantiza la seguridad de los usuarios.

Aparcamiento antiguo Matadero, Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Asimismo, el aparcamiento incluye decenas de plazas para personas con movilidad reducida, ocho puntos de carga eléctrica, distribuidos en varias plantas, y cámaras de lectura de matrícula. Está completamente señalizado, tanto en el interior como en el exterior, y ofrece orientación hacia los cajeros automáticos y salidas peatonales.

Las tarifas del parking, realizadas a través del reconocimiento de matrícula y gestionadas por Iberpark son las siguientes: