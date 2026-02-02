La Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón consigue un acontecimiento histórico: pionera en sostenibilidad

La Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón se ha convertido en la primera organización de este tipo en inscribir su Huella de Carbono en el Registro Oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde el club les han querido felicitar por todo el trabajo desarrollado para conseguir esta importante certificación, además de agradecer su labor en los más de 60 años de historia de la peña, fundada en el año 1960. Con sede en la C/ Santa Lucía, su objetivo es apoyar y acompañar al club rojiblanco, vibrando, riendo y llorando con ellos.

Pionera en el compromiso con el entorno y el medioambiente

Este importante paso de la peña refleja su firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, alineándose con los valores de respeto al entorno y concienciación medioambiental del Club Atlético de Madrid.

El registro oficial de su Huella de Carbono permite a la Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón medir, gestionar y reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), convirtiéndose así en un referente y ejemplo para otras entidades deportivas y sociales.

Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón, pionera en sostenibilidad / Web Club Atlético de Madrid

Además, es un motivo de orgullo para todos sus miembros el ser pioneros en este ámbito y contribuir con su esfuerzo a construir una sociedad más sostenible.

Una peña con más de 60 años de historia

Fundada en 1960, la Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón se encarga, desde sus inicios, de apoyar, animar, y luchar junto al club en las buenas y en las malas. En temporadas como la 13/14 cuando ganaron la Liga y llegaron a la final de la Champions League, o en el principio de siglo, cuando estuvieron dos años en Segunda División.

Da igual dónde este o qué se esté jugando, que la Peña de Pozuelo de Alarcón siempre estará ahí. Y, además, es una peña con bastante actividad. Se encargan de desplazamientos para ir a estadios, torneos solidarios entre peñas, sorteos de lotería o celebraciones especiales como la Navidad o los Reyes Magos. Todo centrado en su Atleti.

De hecho, hace cuatro días anunciaron, a través de su cuenta de Instagram, la celebración de su 66º aniversario, que tendrá lugar el 11 de abril. Será un día inolvidable que comenzará en su sede a las 12:30 horas. Posteriormente, a las 14:00 horas, se realizará una comida con todos los socios que acudan en el restaurante 'la Inseparable' de Pozuelo.

Por último, y tras una larga sobremesa, a partir de las 18:30 horas tendrá lugar el habitual concierto de la banda "Metropolitano Rock Band", donde se podrá disfrutar de un show único en el que se compartirá un mismo sentimiento. El amor por el Atlético de Madrid.