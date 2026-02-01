Estos son los barrios más demandados para vivir en Pozuelo (y por qué)

A escasos 15 minutos de la capital, Pozuelo de Alarcón se ha consolidado como uno de los mejores sitios para vivir de la Comunidad de Madrid. Coronado como el municipio español con mayor renta media declarada en España con 88.011 euros anuales, cuenta con cerca de 90.000 residentes censados. Su buena ubicación, tranquilidad y calidad de servicios hace que muchos se planteen cuánto cuesta vivir en Pozuelo y cuáles son los mejores barrios, es decir, los más demandados.

Además de ofrecer una amplia variedad de servicios y buenas conexiones, Pozuelo presenta un abanico de barrios y urbanizaciones con perfiles muy distintos de residentes, desde familias en busca de tranquilidad hasta compradores de alto poder adquisitivo que buscan la exclusividad absoluta. En conjunto, el municipio ha visto cómo sus precios de vivienda han experimentado picos en los últimos años, según datos de Fotocasa, el precio medio por metro cuadrado en el municipio superaba los 5.000 € en 2025, consolidándolo como uno de los municipios más caros de la Comunidad de Madrid, mientras que el precio medio del alquiler de una habitación se sitúa en 580 euros mensuales.

¿Cuáles son los barrios más demandados de Pozuelo de Alarcón?

Si bien es conocido por su alto coste de vida, Pozuelo de Alarcón ofrece también zonas asequibles para todos los bolsillos. Entre estos, el barrio de Zona Pueblo brinda una atmósfera familiar y de barrio, perfecto para aquellas familias que buscan tranquilidad y cercanía a los servicios centrales del municipio. Y, según los últimos datos facilitados por la plataforma Idealista, el precio del metro cuadrado se encuentra en 4.483 euros.

Somosaguas, una de las zonas de Pozuelo que combina exclusividad, cercanía / Pozuelo de Alarcón

Mientras, inmobiliarias como FV Broker Inmobiliario destaca las zonas de Avenida de Europa y Prado de Somosaguas. Ambas, emblemáticas del municipio, son la favorita de gran parte de los residentes por su buena comunicación y tranquilidad. La Avenida de Europa ha sido durante años, según la inmobiliaria, una de las principales arterias residencias de la zona debido a su ubicación privilegiada —conectada con la A-6 y la M-40— por las viviendas de calidad donde se encuentran tanto apartamentos modernos como chalets de lujo y por sus infraestructuras y servicios, con colegios, centros comerciales, gimnasios o parques.

Por el otro lado, la zona de Somosaguas ofrece "un equilibrio perfecto entre tranquilidad, accesibilidad y exclusividad" al combinar viviendas unifamiliares como apartamentos de lujo. Además, esta área se caracteriza por sus amplias zonas verdes y su fácil acceso a la Casa de Campo. Y, si a eso se le suma que es la zona más barata del municipio para adquirir una vivienda, con un valor de 4.176 €/m², hace el cómputo total de que sea la elegida por muchas familias.

Para aquellos que demanden exclusividad: La Finca

Mientras que, otra de las mejores zonas y más demandadas es la urbanización de La Finca, el lugar elegido por algunas estrellas del Real Madrid como Kylian Mbappé o el exportero Iker Casillas. Esta zona, conocida por sus amplias parcelas, chalets de gran tamaño y altos niveles de privacidad y seguridad, ha atraído a residentes de alto perfil, incluyendo personalidades del deporte y la cultura.

Según datos de mercado, aunque el precio medio del metro cuadrado puede variar considerablemente dentro de Pozuelo, zonas como La Finca tienen valores muy elevados dentro del municipio, situándose entre los sectores con mayor precio medio y, en general, siendo uno de los polos de mayor demanda del conjunto urbano pese a la limitación de oferta.