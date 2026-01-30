¿Cómo se perdona en las relaciones de pareja? La Universidad Francisco de Vitoria deja su sello en un estudio internacional inédito

¿No sabes cómo perdonar a tu pareja? Si bien cada pareja vive su realidad, esta cuestión se la plantean muchas personas por diferentes motivos. Un equipo de investigación internacional, con participación de la Universidad Francisco de Vitoria —ubicada en Pozuelo de Alarcón— ha validado en España una herramienta pionera para medir cómo se perdona tras una ofensa en la pareja: la Marital Offense-Specific Forgiveness Scale (MOFS).

El estudio, publicado en Journal of Marital and Family Therapy, ha sido liderado por Agta Kasprzak, profesora del Grado en Psicología de la UFV y María Pilar Martínez-Díaz, profesora de Psicología en la Universidad Pontificia de Comillas. Con la idea de comprender cómo se mueve una persona entre la evitación y el resentimiento, las psicólogas se apoyan en la escala MOFS, la cual permite observar ese proceso con una mayor precisión midiendo las dos respuestas decisivas.

¿Qué analiza el estudio?

Por un lado, la benevolencia refleja el impulso a acercarse y reparar el vínculo; mientras que la evitación y resentimiento traducen la tendencia a retirarse, enfriarse o mantener el dolor activo. Conocer cómo puede llegar a desarrollar la persona la benevolencia cuando su pareja le hiere es el objetivo del estudio. La MOFS permite además diferenciar entre el perdón genuino y el perdón condicional o el resentimiento persistente, permitiendo a los terapeutas identificar si una ofensa ha sido realmente superada o si sigue afectando la dinámica de pareja.

“El perdón no puede reducirse a una frase amable ni a un gesto simbólico; es una reorganización profunda de la motivación hacia el otro”, explica Agata. Las conclusiones de la MOFS demuestran que existen una correlación positiva y directa entre el perdón genuino y la satisfacción marital, es decir, que las parejas con mayor capacidad de perdón muestran mayor estabilidad y calidad en la relación.

Para ello, el trabajo reunió a más de 700 participantes y se ha desarrollado en dos fases. La muestra abarcó a personas de entre 18 y 83 años, todas en relaciones estables. A estas 350 parejas cuestionadas se les pidió recordar una ofensa concreta causada por su pareja y responder a los ítems de la escala desde esa experiencia real. Además de completar cuestionarios sobre satisfacción, compromiso, confianza e intimidad.

Un estudio validado en diferentes países y con el perdón como el futuro de la relación

En la primera etapa, las investigadoras llevaron a cabo los procesos de traducción y adaptación cultural, asegurando que cada ítem funcionara en el contexto español. Y posteriormente aplicaron un análisis factorial para observar —de manera más compacta y agrupando variables— cómo respondía en la población nacional, con el que pudieron validar la estructura interna del instrumento. “Probamos no solo que la escala funciona en España, sino que lo hace de una forma comparable a otros países”, explica María Pilar. Entre ellos, Estados Unidos.

A lo largo del estudio, las investigadoras fueron viendo algo repetitivo en muchas de las historias recogidas: lo que determina el futuro de una relación no es tanto la ofensa, sino cómo se perdona. Cuando predominaban la evitación y el resentimiento, la relación tendía a resentirse en compromiso y cercanía. De esta manera, las psicólogas señalan que "el perdón no es sumisión ni ingenuidad, es un proceso activo que reconfigura la relación y permite que la pareja siga creciendo".