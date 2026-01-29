Nuevo comisario de la Policía Nacional en Pozuelo de Alarcón: "Una de las ciudades más seguras de España"

Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, asistió en la mañana de este jueves a la toma de posesión del nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional, Celso Galván, en un acto celebrado en el Centro Cultural MIRA.

En este nombramiento, ha agradecido las palabras del nuevo comisario y del jefe superior de Madrid de la Policía Nacional, Javier Galván, que han descrito a Pozuelo como "un referente en materia de seguridad" y una de las "ciudades más seguras de España" gracias a unos datos de delitos "tan bajos" como los que se registran en este municipio cada año.

Y es que los datos certifican la realidad tan positiva que vive este municipio, en el que la tasa de infracciones penales por cada mil habitantes es de apenas 27, lo que es casi la mitad que la media nacional, que se sitúa en 50. Un honor y sobre todo un privilegio para Pozuelo de Alarcón.

La alcaldesa, que ya recibió en el ayuntamiento al nuevo comisario Galván, le ha reiterado hoy su bienvenida y compromiso "para que la colaboración con nuestra Policía Municipal siga siendo tan buena como hasta ahora y podamos así no solo mantener, sino incluso mejorar más todavía esos datos de seguridad".

Pozuelo de Alarcón es un municipio muy seguro... pero quieren "más"

Y es que la alcaldesa Paloma Tejero ha insistido en que "esos datos son muy buenos y cada vez más, pero no nos conformamos. Los vecinos de Pozuelo valoran mucho la seguridad, que sienten como una seña de identidad de esta ciudad, y por eso tenemos que seguir mejorando más todavía".

En el pasado 2025 volvió a descender la criminalidad con respecto a 2024

La tasa de criminalidad convencional en Pozuelo de Alarcón bajó un 2,9 % entre enero y septiembre de 2025 respecto al mismo periodo del anterior (2024). Así lo confirmó el balance trimestral de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. Y ello coloca a Pozuelo como la ciudad más segura entre las grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid, con poco más de 1.800 delitos entre enero y septiembre de 2025, casi un 40 % menos que municipios similares en tamaño, ubicación o perfil socioeconómico. Sin duda, todo un ejemplo a seguir para el resto de municipios españoles.