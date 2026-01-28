Más autobuses y menos espera: Pozuelo de Alarcón refuerza dos líneas clave que conectan con Madrid

Desde el pasado lunes, dos líneas de autobús que conectan Pozuelo de Alarcón con la capital aumentan sus expediciones para reducir las frecuencias de paso, especialmente en las horas punta. Así lo han acordado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CTRM) y el Ayuntamiento de Pozuelo.

Esta modificación responde al incremento de viajeros en estas líneas interurbanas además de para, simplemente, mejorar el servicio de las mismas para los ciudadanos.

Modificaciones en la frecuencia y el horario de la conexión entre Pozuelo y Aluche

La primera de las líneas modificadas es la 563, que realiza su trayecto entre el Hipercor de Pozuelo y Aluche. Desde el lunes, esta línea suma nueve expediciones más (cuatro de ida y cinco de vuelta) para reducir los tiempos de paso en todas las franjas de los días lectivos a entre 15 y 20 minutos como máximo.

Durante las horas punta de la mañana, todas las frecuencias de esta línea se reducen a 15 minutos, en algunos casos cinco menos que hasta el lunes. Entre las 10:00 y las 19:00 horas de la tarde, mejoran un par de minutos para quedarse en 18. Y, desde esa hora hasta el último autobús, pasarán cada 20 minutos, lo que supone reducir a la mitad el tiempo de espera en este tramo de tarde-noche, que oscilaba hasta ahora ente 30 y 40 minutos.

Además, esta línea retrasa ligeramente su último servicio de vuelta a Pozuelo, que saldrá de Aluche a las 23:45 de la noche, diez minutos más tarde que hasta la semana pasada, para dar un poco más de margen a los usuarios que regresan desde la capital.

Cambios en una de las líneas que conecta Pozuelo y Moncloa

Por otro lado, la línea 656 entre la calle Tenerías de Pozuelo y el intercambiador de Moncloa añade desde este lunes dos nuevas expediciones en cada sentido para mejorar y estabilizar las frecuencias, sobre todo a partir de las 10:00 horas.

En las horas punta de la mañana la frecuencia se mantiene en siete minutos y el resto del día en diez tras ajustar los tiempos de recorrido para evitar retrasos y mejorar la calidad del servicio.

Modificaciones en respuesta a los retrasos en Cercanías

Macarena Lora, portavoz adjunta del Gobierno municipal, celebra "una medida muy necesaria que beneficia a tantos vecinos que utilizan estos autobuses, porque cada vez son más los que huyen del tren aburridos de los continuos problemas en el Cercanías, como hemos vuelto a sufrir durante estos días en nuestra ciudad".

Incidencias en un tren en Atocha / EPE

"Mientras el Consorcio Regional reduce las frecuencias en los autobuses, el Gobierno central acumula retrasos en los trenes", añade Lora. Y es que, el mismo lunes, día que comenzaron estas modificaciones, ADIF informó de retrasos de hasta 20 minutos de media entre las estaciones de Pozuelo y Príncipe Pío (Madrid) en plena hora punta, poco después de las 7:00 horas.