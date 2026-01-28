La nieve de la borrasca Kristin complica la movilidad en Pozuelo de Alarcón y obliga a activar el Plan de Inclemencias Invernales

La intensa nevada caída desde primera hora de este miércoles a causa de la borrasca Kristin está teniendo un impacto directo en Pozuelo de Alarcón, donde el Ayuntamiento ha activado el Plan de Inclemencias Invernales. El episodio invernal que afecta a buena parte de la Comunidad de Madrid y a la A-6, con varias zonas afectadas. Según informa el consistorio, se encuentra cortada la A-6 desde Aravaca en dirección a Guadarrama, mientras que el servicio de interurbanos que pasan por el municipio ha comenzado a restablecerse alrededor de las 13:00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, desde las 8:20 horas se encuentra activado el Plan de Inclemencias Invernales, con el despliegue de todos los medios materiales y humanos disponibles para paliar los efectos de la nevada. Los servicios municipales han esparcido sal desde primera hora de la mañana por toda la ciudad y con especial atención en las paradas y estaciones de transporte público, aceras, pasos y pasarelas peatonales, centros educativos y centro de salud.

Los servicios municipales, en funcionamiento desde primera hora de la mañana

A esta reserva de 80 toneladas de sal, el Consistorio ha activado dos camiones con cuchillas quitanieves y capacidad para esparcir hasta 6.000 kilómetros. A estos, se suman dos camiones más con la misma operatividad. El dispositivo se complementa con dos brigadas para esparcir otra tonelada, 20 esparcidores manuales, cuatro fresadoras y una pala mini bot-cat para facilitar la labor de los servicios municipales. Mientas que el Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA) se encuentra circulando para atender cualquier incidencia provocada por la nevada en el municipio madrileño.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha alertado a los vecinos de que el transporte público por carretera se ha visto seriamente afectado y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla por nieve, frío y viento en el noroeste de la Comunidad de Madrid, un aviso que incluye a Pozuelo de Alarcón. Las temperaturas cercanas a los cero grados y la previsión de nuevas precipitaciones han incrementado el riesgo de placas de hielo, especialmente en calles secundarias y zonas menos transitadas.

Por el momento, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón mantiene activo el operativo especial y seguirá evaluando la evolución de la situación a lo largo del día, en coordinación con los servicios regionales de emergencias y tráfico, hasta que la normalidad pueda restablecerse por completo.