La nieve de la borrasca Kristin complica la movilidad en Pozuelo de Alarcón y obliga a activar el Plan de Inclemencias Invernales
Desde primera hora, los servicios municipales están esparciendo sal por toda la ciudad, mientras que las inclemencias han provocado el corte de la A-6 desde Aravaca en dirección a Guadarrama afectando a los autobuses interurbanos
La intensa nevada caída desde primera hora de este miércoles a causa de la borrasca Kristin está teniendo un impacto directo en Pozuelo de Alarcón, donde el Ayuntamiento ha activado el Plan de Inclemencias Invernales. El episodio invernal que afecta a buena parte de la Comunidad de Madrid y a la A-6, con varias zonas afectadas. Según informa el consistorio, se encuentra cortada la A-6 desde Aravaca en dirección a Guadarrama, mientras que el servicio de interurbanos que pasan por el municipio ha comenzado a restablecerse alrededor de las 13:00 horas.
Según ha informado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, desde las 8:20 horas se encuentra activado el Plan de Inclemencias Invernales, con el despliegue de todos los medios materiales y humanos disponibles para paliar los efectos de la nevada. Los servicios municipales han esparcido sal desde primera hora de la mañana por toda la ciudad y con especial atención en las paradas y estaciones de transporte público, aceras, pasos y pasarelas peatonales, centros educativos y centro de salud.
Los servicios municipales, en funcionamiento desde primera hora de la mañana
A esta reserva de 80 toneladas de sal, el Consistorio ha activado dos camiones con cuchillas quitanieves y capacidad para esparcir hasta 6.000 kilómetros. A estos, se suman dos camiones más con la misma operatividad. El dispositivo se complementa con dos brigadas para esparcir otra tonelada, 20 esparcidores manuales, cuatro fresadoras y una pala mini bot-cat para facilitar la labor de los servicios municipales. Mientas que el Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA) se encuentra circulando para atender cualquier incidencia provocada por la nevada en el municipio madrileño.
Por todo ello, el Ayuntamiento ha alertado a los vecinos de que el transporte público por carretera se ha visto seriamente afectado y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla por nieve, frío y viento en el noroeste de la Comunidad de Madrid, un aviso que incluye a Pozuelo de Alarcón. Las temperaturas cercanas a los cero grados y la previsión de nuevas precipitaciones han incrementado el riesgo de placas de hielo, especialmente en calles secundarias y zonas menos transitadas.
Por el momento, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón mantiene activo el operativo especial y seguirá evaluando la evolución de la situación a lo largo del día, en coordinación con los servicios regionales de emergencias y tráfico, hasta que la normalidad pueda restablecerse por completo.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid