Este es el supermercado más barato de Pozuelo de Alarcón, según la OCU: hasta cuatro tiendas en la localidad

El precio de la cesta de la compra sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias y vecinos. Elegir bien dónde hacer la compra puede marcar una gran diferencia a final de mes. Comparar supermercados, buscar ofertas y conocer los establecimientos más económicos se ha convertido en un hábito cada vez más común entre los consumidores.

En este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a ser una referencia clave para aquellos que quieren ahorrar sin renunciar a la calidad. Sus estudios, basados en el análisis de precios de cientos de productos de uso habitual, permiten identificar qué supermercados ofrecen los precios más bajos en cada localidad.

Consulta los horarios de los supermercados antes de salir y hacer compras de última hora / Agencia

Según el último informe, publicado con relación al año 2025, ya se puede señalar cuál es el supermercado más barato de Pozuelo de Alarcón. Un dato especialmente útil para los vecinos del municipio que buscan hacer una compra más inteligente.

El estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios

Al cabo del año, y para la misma cesta de la compra, el ahorro medio se ha cifrado en unos 1.132 euros según datos de la OCU, pero hay lugares donde puede ser mucho mayor. Por eso, lo mejor que puedes hacer es recurrir a sus estudios para averiguar qué establecimientos tienen el mejor precio.

La Cesta de la Compra de OCU está integrada por 241 productos de alimentación y droguería, entre los que se incluyen alimentos frescos y productos envasados de alimentación y droguería de uso común, tanto de primeras marcas como básicos. Unos productos cuyos precios, en general, han subido bastante este año.

Los más de 106.000 precios recogidos en establecimientos repartidos por toda España (incluido el servicio online) son la base para elaborar un sistema de índice para comparar y saber cuáles son, en general, las cadenas y supermercados con mejor nivel de precios.

La cadena de implantación nacional más barata tiene presencia en Pozuelo

La cadena de supermercados más barata es, un año más, la cadena local Dani. Otras cadenas de ámbito local o regional también presentan un buen nivel de precios, pero es Alcampo la cadena nacional más barata que tiene presencia en Pozuelo de Alarcón.

Imagen archivo supermercados Alcampo / SHUTTERSTOCK

Los establecimientos de Alcampo, cuatro en Pozuelo, son la opción más económica en 50 de las ciudades visitadas en el estudio. Lidl, y Mercadona son otras de las cadenas de implantación nacional más económicas de este 2025, aunque llenar en ellas el carro cuesta entre un 8 y 9% más que en Alcampo, por ejemplo.

Los cuatro supermercados Alcampo de Pozuelo tienen el mismo horario. Abren de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas y el domingo de 10:00 a 15:00 horas. Están repartidos por toda la ciudad, desde la Avenida Europa, pasando por la C. Barlovento, la Avenida Juan Pablo XXIII y la C. Portugal.

En Pozuelo también se encuentra la cadena de supermercados más cara

Como mera curiosidad, y también como reflejo del municipio, cabe decir que en Pozuelo de Alarcón se encuentra un establecimiento de la cadena de supermercados más cara entre las estudiadas. En el centro comercial Zielo se encuentra el supermercado Sánchez Romero, el más caro, de lejos, de todo el estudio.

Supermercados Sánchez Romero / Web Supermercados Sánchez Romero

Otra de las cadenas más caras (quinto lugar) de las estudiadas es una habitual en todo el país, El Corte Inglés. En Pozuelo hay hasta dos establecimientos de una de las cadenas más reconocidas a nivel nacional.