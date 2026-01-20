5 aportaciones en Puntos Limpio
Así puedes conseguir una rebaja del 5% en la polémica tasa de basuras en Pozuelo de Alarcón
La bonificación se aplicará a quienes realicen al menos cinco aportaciones de residuos en meses diferentes en los Puntos Limpios del municipio durante el ejercicio anterior al pago de la tasa
La reducción del coste de la tasa de basuras el pasado mes de septiembre en Pozuelo de Alarcón dejó a las familias numerosas y los jubilados como los más beneficiados. Sin embargo, la modificación de la ordenanza cuenta con una vía por la que los vecinos del municipio madrileño puedan ahorrar un 5% en la cuota de la tasa de residuos.
Esta consiste en un uso mínimo de cinco aportaciones en los dos Puntos Limpios del municipio, ubicados en Ciudad de la Imagen y Vereda de los Zapateros. Y para facilitar a los vecinos el acceso dicha bonificación, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha activado un sistema de lectura de registro automático. Gracias a este sistema, los usuarios podrán acreditar el uso de estas instalaciones mediante el carné ciudadano de la app municipal eAgora o presentando su DNI a su llegada al Punto Limpio.
De esta manera elimina los trámites presenciales y simplifica el proceso para los usuarios. Y las aportaciones que realicen los vecinos en los dos puntos limpios fijos del municipio quedarán registradas electrónicamente, siempre que se identifiquen correctamente en el momento del depósito de los residuos.
Estos son los requisitos para obtener la bonificación
Para obtener dicha reducción del 5% en la cuota de la tasa de residuos, las personas deberán cumplir con dos requisitos:
- Esta reducción es aplicable exclusivamente a la vivienda que constituya el domicilio habitual de la persona titular que realice las aportaciones en los Puntos Limpio
- Es imprescindible que, al menos, se hayan realizado cinco aportaciones de residuos en meses diferentes, durante el ejercicio anterior al cobro de la tasa
Según ha informado el Ayuntamiento de Pozuelo, el objetivo de esta medida es fomentar el reciclaje y la correcta gestión de los residuos, al tiempo que se incentiva la participación activa de los ciudadanos en el cuidado del entorno urbano.
Cómo funciona el nuevo sistema
Para beneficiarse de la bonificación, los vecinos deben acudir a cualquiera de los dos Puntos Limpios y depositar residuos admitidos en estas instalaciones, como pequeños electrodomésticos, pilas, aceites, pinturas o restos de aparatos electrónicos. La clave del nuevo sistema está en la identificación del usuario en el momento de la aportación.
El ayuntamiento ha habilitado un sistema de lectura que permite vincular cada entrega de residuos con el titular del recibo de la tasa. De este modo, las aportaciones quedan registradas automáticamente sin necesidad de conservar justificantes ni realizar gestiones posteriores. Este registro será el que se tenga en cuenta para aplicar la bonificación en el ejercicio correspondiente.
