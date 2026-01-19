Víctor Ullate Roche: "Estoy deseando subir a mi compañía al escenario del Teatro MIRA"

Víctor Ullate Roche (Bruselas, 1973) ha logrado lo más difícil: evolucionar bajo el peso de dos apellidos legendarios hasta consolidar su propia identidad como artista integral.

Tras triunfar en la danza clásica y el teatro musical, el actor, bailarín y docente se vuelca ahora en la formación de las nuevas generaciones desde su Bachillerato Internacional de Artes Escénicas y Cine. En esta entrevista, nos habla de su refugio en Pozuelo de Alarcón, de la disciplina "con amor" y de cómo su escuela se ha convertido en la cantera de los éxitos televisivos y musicales más recientes.

Durante tres años viviste en Pozuelo de Alarcón. ¿Es este tu refugio necesario para desconectar del ritmo frenético de una escuela de alto rendimiento?

Sin duda. Madrid es una ciudad estresante y mudarme con mi mujer a Pozuelo fue una de las mejores decisiones que tomamos para desconectar del ajetreo de Scaena, la escuela que dirigía mi madre. Cada vez que puedo, regreso.

La escuela de Víctor Ullate es la cantera de programas como Operación Triunfo, que se acaba de emitir en Prime Video de Amazon / Cedida

¿Qué es lo que más te gusta de Pozuelo?

El Teatro MIRA es un lujo y estoy deseando subir a mi compañía a esa maravillosa caja escénica. También disfruto de la pizzería Grosso Napoletano de la Avenida de Europa y del gimnasio David Lloyd de La Finca. Le tengo tanto cariño a Pozuelo que allí engendré a mi hijo Aaron.

Crecer bajo el legado de Víctor Ullate y Carmen Roche no debe ser fácil. ¿Cuándo decidiste que tu camino no era la danza clásica, sino la formación integral y los musicales?

Fue mientras me formaba en la escuela de Maurice Béjart en Suiza. Allí descubrí la interpretación y me di cuenta de que, además de bailar, quería cantar y actuar.

En lugar de hacer carrera fuera, decidiste regresar a Madrid y fundar tu propio proyecto educativo.

Regresé para protagonizar musicales como West Side Story, Grease o El jovencito Frankenstein. Tras esa etapa, decidí crear una escuela de teatro, música y danza. Primero estuve con mi madre en Scaena y, tras la pandemia, abrí junto a mi mujer, Nuria Sánchez, nuestro Bachillerato Internacional de Artes Escénicas y Cine. Tenemos alumnos con mucha proyección, como Laura de Arcos, destacada en los Grammy, u Olivia Bay, segunda en Operación Triunfo 2025.

Tu escuela es la cantera de programas como OT y proyectos en Miami. ¿Cuál es el "ingrediente secreto" para destacar en mercados tan competitivos?

La humildad y el esfuerzo. La humildad es un valor fundamental que te permite no dejar de aprender nunca; y sin esfuerzo, sencillamente no hay recompensa.

¿Sientes la misma satisfacción viendo triunfar a un alumno que cuando tú protagonizabas los grandes musicales?

Por supuesto. Disfruto muchísimo con la gratificación que ofrece la enseñanza.

¿Heredaste la disciplina férrea de tus padres o has tenido que adaptarla a las nuevas generaciones que buscan resultados inmediatos?

Las generaciones anteriores tenían más espíritu de lucha, pero el camino hacia el éxito sigue siendo el mismo. Soy muy exigente, pero enseño a través del amor y no "con la vara en la mano". Mis alumnos son muy felices.

Víctor Ullate resalta el talento español en el mundo del teatro / Cedida

Se dice que Madrid es el nuevo "Broadway en español". ¿Crees que España exporta ahora mejor talento que nunca?

España siempre ha tenido un talento inmenso; de hecho, los mejores bailarines del mundo son españoles. El problema es que este país es algo ingrato con sus artistas: a menudo, para que se te reconozca aquí, primero tienes que haber triunfado fuera.

Si pudieras diseñar un espectáculo que definiera quién es Víctor Ullate Roche hoy, ¿cómo sería?

Sería muy parecido a Clown Quijote de la Mancha, la obra que presento actualmente. Es una propuesta que invita a reír, emocionarse y volver a soñar; una versión fresca y llena de esa ternura que tanta falta hace en estos tiempos tan convulsos.