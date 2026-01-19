Así han rendido homenaje los municipios madrileños a las víctimas del descarrilamiento en Adamuz

Pozuelo de Alarcón ha guardado este mediodía un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente del choque de trenes de alta velocidad ocurrido este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

La alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero, junto a otros miembros de la Corporación municipal, ha presidido este minuto de silencio celebrado en las puertas del Consistorio, al que se han sumado representantes de los bomberos de la Comunidad de Madrid, SEAPA, Policía Municipal, Policía Nacional y vecinos y trabajadores municipales.

Con este gesto, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Madrileña de Municipios (FMM), la ciudad pone de manifiesto su recuerdo y cariño por las víctimas mortales, los heridos y sus familias, así como reconoce y agradece la labor de los servicios médicos y de emergencias y de cuantas personas están ofreciendo su ayuda en estos momentos. También se ha sumado Alcalá de Henares, donde se ha celebrado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento, donde la alcaldesa, Judith Piquet, ha expresa "su más sentido pésame y solidaridad y agradecer la rápida y eficaz labor de los servicios de emergencia".

Minuto de silencio en Alcalá de Henares por el descarrilamiento del tren en Adamuz / EPE

"Verdaderamente escalofriante"

El alcalde de Toledo ha asistido este mediodía al minuto de silencio convocado en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario. Carlos Velázquez ha trasladado el dolor y consternación de la ciudad de Toledo ante un suceso “terrible” que ha conmocionado a toda España, y ha señalado que en la jornada de ayer se puso en contacto con el alcalde Córdoba, quien le trasladó el esfuerzo que se estaba realizando desde el Ayuntamiento cordobés, en coordinación son los servicios de emergencia para atender en el accidente.

Minuto de silencio en Toledo por las víctimas del descarrilamiento del tren en Adamuz / EPE

“El mensaje es de pésame y de condolencias”, ha subrayado el alcalde, recordando que la ciudadanía se fue a dormir con una cifra de víctimas mortales “verdaderamente escalofriante”, que lamentablemente podría aumentar en las próximas horas o días. “Desde Toledo queremos enviar nuestro abrazo, nuestro aliento, nuestro pésame, nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a los familiares de las víctimas de este terrible accidente”, ha matizado el alcalde.