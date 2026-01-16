DURANTE TODO EL AÑO
Nuevo programa de talleres sobre salud y bienestar para mujeres en Pozuelo de Alarcón
Las primeras propuestas para este mes de enero son 'Mindfulness para mentes inquietas' y 'Risoterapia para mejorar la gestión emocional'
Pozuelo de Alarcón arranca un nuevo programa anual y gratuito de talleres para mujeres destinado a promover su salud, bienestar y autocuidado. Durante su desarrollo, el programa abordará temáticas variadas y de interés general, con un enfoque práctico y accesible para todas las que quieran participar.
Cada mes, en la página web del Ayuntamiento, se difundirán los talleres programados con información detallada sobre contenidos, fechas, horarios y forma de inscripción.
Primeras propuestas para el mes de enero
Ya se han publicado las dos primeras propuestas de este programa para el primer mes del año. La primera de las propuestas es 'Mindfulness para mentes inquietas' con técnicas básicas de atención a través de la respiración consciente y herramientas sencillas para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.
Este primer curso se impartirá el próximo miércoles, 21 de enero, de 17 a 19 horas en el Centro Cultural MIRA. La programación continuará el 28 de enero, de 11:30 a 13:30 horas con 'Risoterapia para mejorar la gestión emocional'.
Esta segunda propuesta se erige como un espacio lúdico y liberador donde, a través de dinámicas grupales y la risa, se fomentará la alegría y la liberación de tensiones físicas y mentales. Este segundo taller también tendrá lugar en el Centro Cultural MIRA.
Plazo de inscripción e información complementaria
El plazo de inscripción está abierto desde el pasado viernes, 9 de enero, y el acceso al formulario se encuentra en la web del Ayuntamiento junto a la información completa de los talleres. Cabe destacar que las plazas se adjudicarán por orden de llegada. Además, en caso de no cubrirse el cupo mínimo, el taller no se realizará.
En caso de haber lista de espera en uno de los talleres, se podrá acceder sólo a un taller para facilitar el acceso a más personas. La participación es gratuita, voluntaria y abierta. El objetivo es facilitar espacios de información, aprendizaje y apoyo que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres del municipio.
Un compromiso real con el cuidado de la salud de las mujeres
Durante los últimos años el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha varios talleres dirigidos a mujeres del municipio, centrados en diversos ámbitos de la prevención y la promoción de la salud, así como el bienestar y el autocuidado.
Un ejemplo puede ser el curso de defensa personal para mujeres que tuvo lugar en la ciudad el pasado mes de noviembre. En este caso, el programa se enmarcaba dentro de la programación municipal en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.
El objetivo, en ese caso, fue dotar a las mujeres de herramientas técnicas de autoprotección e iniciación a la defensa personal, fortaleciendo su seguridad, autoestima y capacidad para enfrentar situaciones de agresión. Siguiendo esta línea también se celebraron cursos como el de la violencia contra la mujer en personas mayores o la campaña "Pozuelo dice NO a la Violencia de Género".
A raíz del lanzamiento de este último programa, el concejal de Política Social, Juan Manuel Ruiz, ha destacado la importancia "de poner en marcha iniciativas como ésta que motiven a las mujeres a priorizar y cuidar de su salud en todos los aspectos con nuevas propuestas".
