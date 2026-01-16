Pozuelo de Alarcón vivirá un fin de semana marcado por las lluvias y las tormentas: esto dice la AEMET

La lluvia ha llegado con fuerza a toda la Comunidad de Madrid desde hace ya unos días. Además, esta tendencia parece tener una continuidad clara durante el fin de semana en distintos puntos de la comunidad. Pozuelo de Alarcón, que vivirá durante hoy, viernes y mañana, sábado, dos días seguidos marcados por las tormentas, no se librará de los chubascos.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la segunda quincena del primer mes del año comenzará con precipitaciones y tormentas constantes, además de cielos cubiertos por nubes. Si en la primera quincena arrancamos con la borrasca 'Francis', en esta segunda las tormentas la sustituirán.

Un inicio del fin de semana marcado por las tormentas

El fin de semana suele ser, en la mayoría de casos, el inicio de varios días de tranquilidad y descanso. Pues en este caso, la meteorología no pretende dar ni un respiro. Durante el día de hoy, viernes, la probabilidad de lluvias se mantienen por encima del 50%, llegando incluso al 80% a partir de las 18:00 horas.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

Esta es una corriente que va a continuar el día de mañana, sábado. En esta ocasión las precipitaciones serán constantes desde la madrugada hasta la tarde (18:00 horas) con probabilidades del más del 75% de precipitaciones. Será a partir de la caída del sol cuando las probabilidades se reduzcan, si bien no en exceso (55%).

El mejor plan que se puede hacer durante estos dos días, en especial el sábado, será quedarse en casa descansando y recargando pilas. En cambio, si la opción elegida es salir a la calle, será mejor siempre tener a mano un paraguas.

Todo el fin de semana no será igual

"Siempre hay luz al final del túnel". Eso se suele decir cuando alguien atraviesa algún problema de cualquier índole. Y, en este caso, puede servir de manera literal con respecto a las previsiones que hace la AEMET para el último día de la semana.

Si bien las probabilidades de precipitaciones no se reducen del todo, sí que bajan drásticamente hasta el 25%. Esto dará lugar a un día con ligeras nubes pero donde podremos ver el sol de nuevo, sobre todo durante la mañana.

Archivo. Persona resguardándose del frío / Eduardo Parra - Europa Press

Sin embargo, esta buena noticia no durará mucho. El inicio de la próxima semana estará marcado por el regreso de las nubes, que cubrirán el cielo de Pozuelo tanto el lunes como el martes. Además, se incrementan de nuevo las probabilidades de lluvia para ambos días.

Los termómetros vivirán su propia inestabilidad

Por otro lado, las temperaturas durante el fin de semana en Pozuelo sufrirán cambios, intercalando ascensos y descensos, tanto en las máximas como en las mínimas. En el día de hoy, viernes, los termómetros marcan 2º C de mínima y superan los diez grados de máxima (11º C).

Para mañana, sábado, se reducen ambas métricas en partes iguales. Tanto la mínima (0º C) como la máxima (9º C) serán dos grados menores que en el día de hoy. Por su parte, el domingo seguirá esta tendencia a la baja en la mínima (-1º C), pero la máxima volverá a estar en los 10º C.

El inicio de la semana volverá a traer inestabilidad. La mínima aumentará dos grados, volviendo a estar por encima de los cero grados, mientras que la máxima se reducirá en esa misma cantidad, colocándose en 8º C.