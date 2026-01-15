Marian Rojas lidera un encuentro de orientadores de toda España en la Universidad Francisco de Vitoria: "La IA nunca sustituirá a una persona que te mira a los ojos"

La Universidad Francisco de Vitoria, de Pozuelo de Alarcón, ha celebrado durante esta semana un encuentro dirigido a orientadores escolares de centros educativos, con el objetivo de tratar los desafíos actuales de la orientación y el acompañamiento emocional de los jóvenes. Y este acto ha contado con la prestigiosa presencia de la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra y conferenciante que es todo un fenómeno viral en redes por sus mensajes sobre la salud mental, lo que era para ella hasta hace nada "un tema tabú".

El acompañamiento personal de los orientadores, "fundamental en los jóvenes"

Durante su intervención, la doctora Rojas ha subrayado este acompañamiento, que para ella es una labor que "no siempre es visible ni reconocida, pero tiene un impacto enorme en la vida de los jóvenes", a la par que ha agradecido a quienes realizan esta labor, "os dedicáis a ayudar a las personas, a acompañar, a escuchar y a ayudar a que los jóvenes encuentren un sentido en sus vidas".

Además, ha alertado sobre el contexto actual en el que crecen niños y adolescentes, que está caracterizado por la aceleración, la hiperestimulación y el estrés: "Vivimos en una sociedad inundada de dopamina, de gratificación instantánea, que nos hace cada vez más intolerantes al dolor y nos dificulta profundizar y encontrar sentido". Todo ello, según la experta, tiene un impacto directo en el desarrollo emocional y en la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones con perspectiva.

El 33 % de los alumnos no acaba la carrera en la que se matriculó: los orientadores, figuras clave

Según diversos estudios, 1 de cada 5 alumnos abandonan la carrera universitaria el primer año, y el 33 % no acaba el grado en el que se matriculó. Es aquí cuando nos damos cuenta de la figura clave que son los orientadores, para asesorar de manera correcta en especial a esos alumnos que no tienen claro cuáles son sus virtudes y sus pasiones.

En este contexto, la psiquiatra ha puesto en valor la figura de los orientadores, "sois esas personas que dais luz en medio de tantísimas posibilidades, porque miráis el interior de esos jóvenes, buscáis sus virtudes y les ayudáis a ver lo que ellos todavía no son capaces de ver”.

Además, también ha insistido en la importancia del acompañamiento humano en una era en la que lo tecnológico —con el auge de la inteligencia artificial, entre otras— predomina: "La inteligencia artificial no puede hacer esto. Nada sustituye a una persona que te mira a los ojos, que te escucha, que te acompaña y te ayuda a frenar".

La Universidad Francisco de Vitoria, comprometida con la orientación y los educadores

La jornada, a la que han asistido 250 orientadores de todo el país y directivos procedentes de distintos centros educativos, forma parte del compromiso de la UFV con la orientación vocacional, el acompañamiento personal y la formación de educadores que desempeñan un papel decisivo en el desarrollo académico, emocional y social de sus alumnos.