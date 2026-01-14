¿Se llevará Pozuelo de Alarcón la 'Ruta del Garbanzo? Estos son sus restaurantes y los platos que participan

Uno de los ingredientes más característicos y típicos de Madrid es el garbanzo, por su más que conocido cocido. Por ello, durante el fin de semana pasado y los dos próximos (el del 16 de enero y el del 23), 'La Garbancera Madrileña' vuelve a celebrar la llamada como Ruta del Garbanzo, que ya celebra su séptima edición.

Participan 28 municipios y 73 restaurantes: 13 son de Pozuelo de Alarcón

Y proclamarse ganador de esta ruta no será tarea sencilla, ya que participan 73 restaurantes de 28 municipios distintos: Madrid y Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Villamantilla, Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, Villamanta, Villanueva de Perales, Colmenarejo, Quijorna, Navalcarnero, Chapinería, Sevilla la Nueva, El Álamo, Brunete, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada, San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de Odón, Villanueva del Pardillo, Hoyo del Manzanares, Villa del Prado, Valdemoro, Navalagamella y Colmenar del Arroyo.

Todos los restaurantes que participan en la ruta ofrecen durante el fin de semana un menú en el cual uno de sus platos incorpora como ingrediente principal al garbanzo de la Garbancera Madrileña, pero, ojo, porque no tiene que ser necesariamente un cocido madrileño. Además del garbanzo, serán fundamentales los vinos de la región, que también se podrá votar por ellos.

En lo que a Pozuelo de Alarcón se refiere concursan 13, lo que es cerca de un 18 % del total. Intentarán llevar el galardón de ganador de la ruta al municipio pozuelero los siguientes establecimientos, con el siguiente plato con garbanzos como ingrediente principal:

Donde Siempre. Garbanzos con espinacas y huevo duro. La Txixaxxería. Garbanzos con carrillera de cerdo ibérico y espinacas. Finca Bandida. Garbanzo madrileño con morro de ternera y gamba fresca. Mena. Tuétano con ropa vieja y vino tinto arrabal del conjuro. Casa Wendy. Garbanzos con callos. Horno Bola. Olla de perdiz. La Cervecería de Pozuelo. Garbanzos con perdiz estofada. La Romería. Garbanzos con ingredientes marinos. La Grifería. Garbanzos con curry y notas exóticas, garbanzos con langostinos y chocos, garbanzos fritos marinados. Mexicanisimo. Garbanzos con alma charra rematados con un meloso de manita y crujiente de tortilla. Zurito. Garbanzos con perdiz. La Taberna de los Poetas. Cocido madrileño completo. Tasca Leal by Miguel García. Cocido madrileño.

Todos los comensales que participen o degusten uno de los platos de los restaurantes inscritos se pueden inscribir a través de una aplicación móvil para evaluar la calidad del plato mediante votación. El local ganador se llevará el peso del comensal en garbanzos, el segundo una cesta de productos y el tercero una estancia de una noche para dos personas en Navas del Rey.