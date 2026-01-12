Esta es la multa a la que se enfrentan los vecinos de Pozuelo si no recogen los excrementos de sus perros

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha relanzado la campaña de vigilancia y sensibilización para la recogida de los excrementos caninos en la ciudad. Restos que deterioran el entorno y provocan malestar entre los vecinos.

La iniciativa 'Si él pudiera, lo haría', que se puso en marcha el año pasado, conciencia sobre la importancia de esta recogida y recuerda que incumplirla puede conllevar graves sanciones. De hecho, el Ayuntamiento tiene colocados carteles informativos en diferentes espacios municipales y ha reforzado estos meses la información a través de sus canales.

Cartel Campaña 'Si él pudiera, lo haría' / Ayuntamiento de Pozuelo

Agentes de paisano vigilarán las zonas más afectadas

Por otro lado, y con el objetivo de sumar esfuerzos para que las calles de la ciudad estén limpias de heces caninas, la Policía Municipal, con agentes de paisano, seguirá velando por el cumplimiento de la ordenanza por parte de los propietarios de estas mascotas y, en caso necesario, aplicarán la multa correspondiente.

Además, esta unidad ha reforzado su presencia y vigilancia en todas las zonas de la ciudad, con especial atención en las que presentan mayor incidencia como son Prado de Somosaguas (calles Tramontana y Ábrego), la Colonia de los Ángeles (calle Picasso) y en la Zona Norte (calles Peñalara y Pedriza).

El Ayuntamiento facilitará que este simple gesto sea accesible para todos

El Consistorio se encarga de facilitar que este gesto cívico sea más sencillo y esté disponible para todos. Por esa misma razón, para este año, colocará ocho millones de bolsas higiénicas en los cerca de 1.500 dispensadores con los que cuenta la ciudad y que se recargan varias veces por semana por parte de operarios municipales.

Joven jugando con su perro / Agencias

Además, los propietarios cuentan con más de 4.400 papeleras distribuidas por todo Pozuelo para depositar estos restos caninos y contribuir así a mantener limpia la ciudad.

Sanciones de hasta 750 euros

La ordenanza municipal establece multas de hasta 750 euros para quienes dejen en la vía pública los excrementos de sus canes. Además, los propietarios de estos animales, y también de gatos, están obligados a solicitar su inscripción en el Censo Municipal de Animales de Compañía.

Esta obligación la recoge la Ordenanza Reguladora de Tenencia, Control y Protección de los Animales de Pozuelo de Alarcón. Este trámite se puede cumplimentar a través de la propia web municipal o bien en cualquiera de las tres Oficinas de Atención al Ciudadano— Padre Vallet, Volturno, CUBO—.

Además, para quienes inscriban a sus mascotas en este censo municipal se les entregará como obsequio una botella de agua que podrán llevar en sus paseos con sus animales. Con ella podrán rociar la zona donde haya orinado el perro de manera que se limpie ese resto, evitando así daños en las superficies y los malos olores.