Entre febrero y marzo
El Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón presenta su programación con protagonistas como Paloma San Basilio o Toni Acosta
Desde febrero hasta marzo el teatro ofrecerá una intensa y variada agenda cultural para todos los gustos
El Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón ha presentado la programación de su agenda cultural para los próximos meses. Un programa que reunirá a figuras destacadas del teatro, la música o la danza entre otros géneros, junto a propuestas familiares y actividades educativas. La agenda, que se desarrollará entre febrero y mayo, consolida al espacio municipal como uno de los principales referentes culturales del municipio y de su entorno.
Entre los nombres más destacados de la temporada figuran Paloma San Basilio, que regresará a los escenarios con el espectáculo 'Dulcinea'; Toni Acosta, protagonista de la comedia 'Una madre de película'; y Lluís Homar que interpretará 'Memorias de Adriano'. Junto a ellos, la programación incluye propuestas de teatro contemporáneo, ópera, danza y música en directo.
La temporada arrancará el próximo 6 de febrero con la Compañía Antonio Najarro, residente en Pozuelo, que presentará 'La Argentina en París. El contrabandista y Sonatina' el viernes 6 y sábado 7 de febrero en homenaje a Antonia Mercé. Ese mismo mes también llegarán títulos como 'La Bohème', de Puccini, y la despedida de 'La omisión de la familia Coleman' en el municipio, tras más de veinte años de gira internacional.
Celebraciones especiales
La danza tendrá un peso destacado en la programación con la participación de compañías nacionales e internacionales y las actuaciones en días señalados:
- Día Internacional de la Mujer (7 de marzo): 'Casa-miento (Bodas de sangre)'
- Día Mundial del Teatro (27 de marzo): 'Hole & Corner Travel Agency'
- Día Internacional de la Danza (25 y 26 de abril): el Ballet Nacional de España presenta el estreno absoluto de 'Bolero, En algún lugar' y 'Medea'
Además, la oferta se completa con una amplia programación familiar que incluye magia, teatro infantil y espectáculos pensados para los más pequeños, así como iniciativas educativas dirigidas a docentes y escolares —+MIRA Docentes—, con el objetivo de acercar las artes escénicas a las aulas. Y por primera vez, los bebés a partir de un año tendrá un espacio preferente dentro del ciclo 'Teatro en Escena' con el innovador espectáculo de danza y artes visuales 'Tana'.
La venta de entradas comienza hoy viernes 9 de enero, y los empadronados en Pozuelo de Alarcón contarán con una semana de venta preferente antes de abrirse al público general. Podrán adquirirse a través de la web municipal, la plataforma Giglon y la Taquilla del Teatro MIRA. Toda la programación está disponible en este enlace.
