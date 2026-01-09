MERCADO LABORAL
Mercadona busca trabajadores en sus tiendas de Pozuelo de Alarcón: contrato indefinido y hasta 2.280 euros al mes
Y para aquellos que no tienen experiencia en el puesto, la empresa se hace cargo de la formación (y de forma remunerada)
Si vives en Madrid y buscas empleo, ahora tienes una gran oportunidad en Pozuelo de Alarcón: Mercadona busca personal de supermercado, y con unas excelentes condiciones laborales.
¿Cómo es el puesto que busca Mercadona de personal de supermercado?
"Confiamos en tu talento y en tu predisposición y, como el personal de tienda trabaja en más de una sección, tus tareas irán en función de la necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza. No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta", explican en la web.
Condiciones que tendrás si fichas por el Mercadona de Pozuelo de Alarcón
- En primer lugar, la formación está remunerada.
- Proyección laboral dentro de la empresa. Puedes evolucionar con el paso del tiempo.
- Conocerás tu horario de todo el mes cada día 20 del mes anterior, y esto te permitirá poder planificar tu vida sin ningún problema.
Y hay diferentes tipos de contrato: 40 horas a la semana en jornadas semanales de 5 días (turnos rotativos de mañana y tarde), con un sueldo de 1.685 a 2.280 euros; 20 horas semanales en jornadas de 3 a 5 días, con turnos fijos o rotativos, y salario de 843 a 1.140 euros; y, por último, 15 horas semanales que se distruibirán en una jornada de dos días, con un sueldo de 632 a 855 euros.
Sin duda, se tratan de unas condiciones inmejorables y para inscribirte en el proceso puedes hacerlo desde este enlace.
