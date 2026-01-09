Mercadona busca trabajadores en sus tiendas de Pozuelo de Alarcón: contrato indefinido y hasta 2.280 euros al mes

Si vives en Madrid y buscas empleo, ahora tienes una gran oportunidad en Pozuelo de Alarcón: Mercadona busca personal de supermercado, y con unas excelentes condiciones laborales.

¿Cómo es el puesto que busca Mercadona de personal de supermercado?

"Confiamos en tu talento y en tu predisposición y, como el personal de tienda trabaja en más de una sección, tus tareas irán en función de la necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza. No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta", explican en la web.

Condiciones que tendrás si fichas por el Mercadona de Pozuelo de Alarcón

En primer lugar, la formación está remunerada.

Proyección laboral dentro de la empresa. Puedes evolucionar con el paso del tiempo.

Conocerás tu horario de todo el mes cada día 20 del mes anterior, y esto te permitirá poder planificar tu vida sin ningún problema.

Y hay diferentes tipos de contrato: 40 horas a la semana en jornadas semanales de 5 días (turnos rotativos de mañana y tarde), con un sueldo de 1.685 a 2.280 euros; 20 horas semanales en jornadas de 3 a 5 días, con turnos fijos o rotativos, y salario de 843 a 1.140 euros; y, por último, 15 horas semanales que se distruibirán en una jornada de dos días, con un sueldo de 632 a 855 euros.

Sin duda, se tratan de unas condiciones inmejorables y para inscribirte en el proceso puedes hacerlo desde este enlace.