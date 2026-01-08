INSCRIPCIÓN HASTA EL 13 DE ENERO
El emotivo evento que tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón en San Valentín: los mayores serán homenajeados por sus Bodas de Oro
Los mayores que celebren sus Bodas de Oro en 2026 se pueden inscribir hasta el 13 de enero
El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón vivirá el próximo 14 de febrero —día de los enamorados— un día muy especial con sus mayores. El ayuntamiento ha organizado un evento en el que homenajeará en San Valentín a todos los matrimonios que en este recién llegado 2026 celebren sus Bodas de Oro (50 años o más de casados).
Las parejas interesadas en participar en esta jornada y festejar este medio siglo de matrimonio pueden inscribirse hasta el 13 de enero en cualquiera de los tres centros municipales de mayores (Padre Vallet, Prados de Torrejón y Volturno) o bien a través del correo electrónico talleresparamayores@pozuelo.madrid. Tan solo hace falta indicar el nombre y apellidos del matrimonio y un teléfono de contacto. El único requisito imprescindible es estar empadronado en la ciudad.
¿Cuántos mayores hay en Pozuelo de Alarcón?
Celebrar tu boda de oro y ser una persona con muchos años a las espaldas van, indiscutiblemente, de la mano. Y en el municipio pozuelero la población no deja de crecer: en 2015 había 84.558 vecinos empadronados, y ahora, diez años más tarde, 89.770 ciudadanos.
De estos son 42.904 hombres y 46.866 mujeres. Y la edad media es de 43 años, lo que le sitúa dentro de la media de la Comunidad de Madrid (43,43 años). Y este es el número total de vecinos con 70 años como mínimo:
- Que tengan entre 70 y 79 años hay 7.787.
- Entre 80 y 89 años, 4.031.
- Entre 90 y 99, 1.103.
- Entre 100 y 109 años, 47 años.
- Y hay tres vecinos con entre 110 y 119 años. Casi nada.
