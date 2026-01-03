Pozuelo de Alarcón crea el 'Palacio de los Reyes Magos' en el Centro Cultural Padre Vallet

El Centro Cultural Padre Vallet de Pozuelo de Alarcón se convierte durante estos días navideños en el auténtico 'Palacio de los Reyes Magos'. Esta iniciativa es una original propuesta con una meticulosa puesta en escena transforman la sala de exposiciones en un lugar mágico lleno de ilusión y fantasía.

Una misión para ayudar a los Reyes Magos

Los pajes reales están preparando su cargamento de regalos para todos los niños de la ciudad, cuando surge un problema que tendrán que resolver si quieren que los regalos lleguen a tiempo. Con el archivero de los Reyes, sus dos ayudantes y los niños presentes, deberán conseguir que los regalos lleguen a su destino.

Esta experiencia interactiva e inmersiva lleva a los niños y a sus familias a ayudar a los pajes a preparar sus regalos, convirtiéndose en protagonistas de la historia y viviendo una experiencia única adaptada a estas fechas tan especiales.

Horarios de visitas, pases e inscripciones

Dado el carácter especial de esta instalación, las visitas, que continuarán hasta el próximo domingo 4 de enero, se realizan de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, en pases de 20 minutos para grupos reducidos. Para poder participar en esta experiencia se requiere la inscripción previa en el propio centro cultural, a partir de las 10:45 para los pases de mañana y de las 16:45 para los de la tarde.

Pozuelo inaugura la Navidad / Ayuntamiento de Pozuelo

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Padre Vallet se suma a la programación navideña del municipio, ofreciendo una propuesta cultural y familiar que refuerza la ilusión de los más pequeños en la antesala de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos.