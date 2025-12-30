Pozuelo de Alarcón se prepara para dar la bienvenida al nuevo año 2026: preuvas, música y cotillón

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anunció el día de ayer la celebración, este miércoles 31, de la tradicional cita de Las Preuvas, una propuesta festiva dirigida a todos los vecinos para despedir el año de forma anticipada y participativa.

El evento tendrá lugar a partir de las 11:30 horas en la carpa instalada en el aparcamiento de la Biblioteca Municipal Universitaria de ESIC, en la Avenida de Europa, donde el reloj se adelantará para tomar las uvas a las 12 del mediodía. La jornada contará con música en directo a cargo de un grupo musical y de un DJ.

Cartel Preuvas 2025 / Ayuntamiento de Pozuelo

Posteriormente, un presentador dará paso a las doce campanadas y el reparto de las tradicionales uvas de la suerte, momento en el que se celebrará esa 'falsa' despedida del año, que se podría considerar como un ensayo de lo que sucederá a las 24:00 horas.

Verbena de Nochevieja en el Recinto Ferial

Además, para recibir el año 2026, el Ayuntamiento de Pozuelo también ha organizado un año más la Verbena de Nochevieja. Esta será una cita festiva que se celebrará en la madrugada del jueves 1 de enero, de 1:00 a 7:00 horas, en la carpa instalada en el Recinto Ferial, en la Avenida de Estados Unidos de América.

La velada contará con actuaciones en directo de tres DJ. Las entradas, que costaban 20 euros ya están agotadas, e incluían una consumición sin alcohol y servicio de guardarropa. Es imprescindible que los asistentes a esta fiesta tengan cumplidos los 16 años el día del evento, siendo necesaria la presentación de la documentación pertinente.

Como ya ocurrió el año pasado, en esta edición se podrá disfrutar además de una zona chill out, foodtrucks con diferentes opciones de comida y sorpresas especiales. Además, para culminar la noche, o más bien para empezar la mañana, se ofrecerá chocolate con churros y gofres.

Servicio gratuito de autobuses lanzadera durante la madrugada

Con el objetivo de facilitar un regreso cómodo y seguro tras la celebración de la Verbena de Nochevieja, el Consistorio pondrá en marcha un servicio gratuito de autobuses lanzadera durante la madrugada.

Este dispositivo especial de movilidad conectará el Recinto Ferial con distintos puntos y urbanizaciones de la ciudad, permitiendo a los asistentes volver a casa de forma segura y gratuita. Los autobuses admitirán únicamente viajeros en el Recinto Ferial y realizarán paradas exclusivamente de bajada, organizadas en tres recorridos:

Línea 1 : Cubrirá Pozuelo Centro y urbanizaciones

: Cubrirá Pozuelo Centro y urbanizaciones Línea 2 : Con destino a la zona sur de la ciudad

: Con destino a la zona sur de la ciudad Línea 3: Será la que dará servicio a la zona norte de la ciudad

Cartel Servicio Especial de Autobuses / Ayuntamiento de Pozuelo

El horario de estos autobuses gratuitos empezará a las 03:45 horas y estará operativo cada 45 minutos hasta las 07:30 horas, cuando saldrá el último viaje. La salida de estas tres líneas estará ubicada en el tramo comprendido en la calle Canadá, a 40 metros de la puerta de salida del recinto ferial.