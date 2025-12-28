El centro cultural Padre Vallet de Pozuelo estará dedicado a Esperanza Morón, cronista oficial de la villa

El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en su sesión ordinaria de diciembre, aprobó por unanimidad la moción del grupo municipal popular con la que proponía dedicar el centro cultural de Padre Vallet a la que fuera cronista oficial de la villa, Esperanza Morón.

Cartel anuncio homenaje Maria Esperanza Morón / Ayuntamiento de Pozuelo

Esta iniciativa se anunció a finales del pasado mes de noviembre tras conocerse el fallecimiento de esta conocida vecina. Del mismo modo, con esta aprobación también se impulsará la sala de documentación de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que lleva su nombre, como un lugar de encuentro y consulta para quienes deseen conocer más sobre la historia de Pozuelo.

Un homenaje donde se expresa eterna gratitud

El portavoz y coordinador de Gobierno, Félix Alba, destacó en su intervención que “Esperanza fue una convencida de que no se puede amar lo que no se conoce. Y dedicó su vida a la tarea de hacernos conocer tanto la historia como la intrahistoria de Pozuelo de Alarcón a todos los que, de una forma u otra, pertenecemos a esta villa. Se embarcó en esa ilusionante tarea de hacer de nuestro pasado, presente".

Presentación libro Esperanza Morón, 2024 / Ayuntamiento de Pozuelo

"En ese apasionado viaje, consistente en preservar nuestra memoria colectiva como municipio. Se entregó, de forma total y sin descanso, a que los vecinos de Pozuelo de Alarcón no perdiésemos nuestras raíces. Raíces que son - como defendía con ahínco - las que nos permiten crecer y dar frutos”, añadió Félix Alba.

Por último, Alba subrayó también que “Pozuelo de Alarcón tiene, y tendrá siempre, una deuda de gratitud con Esperanza Morón, pozuelera de cuna y universal de vocación, que recorrió el mundo, pero vivió dedicada a su tierra y a sus gentes”.

Una vida ligada a Pozuelo

Esperanza Morón, historiadora, divulgadora y Cronista Oficial de la ciudad desde 1999, pasó una vida relatando la historia de la localidad. Durante décadas, dedicó gran parte de su tiempo a estudiar y dar a conocer los orígenes y evolución de Pozuelo, dejando un legado que seguirá guiando a vecinos, investigadores y amantes de la cultura local.

Su primer libro, 'Pozuelo de Alarcón, su historia. Desde la Prehistoria hasta el siglo XVII', publicado en 1998, se convirtió en una obra de referencia imprescindible para entender cómo ha crecido y cambiado la ciudad. Gracias a su labor, hoy se conocen desde los primeros asentamientos hasta la vida cotidiana de generaciones pasadas en Pozuelo.

Esperanza Morón y Paloma Tejero / Cristina Diaz

En colaboración con el Ayuntamiento ha publicado varios libros más. 'Pozuelo de Alarcón: 25 años de ayuntamientos democráticos', en 2005; 'Demografía Histórica de Pozuelo de Alarcón (1940-2000)', en 2006; o 'Pozuelo de Alarcón, 1600-2000: de su venta a ciudad metropolitana, en 2016, con la colaboración de Luis Enrique Otero Carvajal.

Su ausencia deja un vacío profundo, pero también un legado sólido: libros, archivos, conferencias, investigaciones y, sobre todo, la certeza de que Pozuelo se conoce mejor gracias a ella